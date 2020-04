LOT przedłuża zawieszenie rejsów do końca maja

LOT do 31 maja włącznie odwołuje wszystkie rejsy pasażerskie krajowe i międzynarodowe, poinformowała PAP spółka. Dodano, że decyzja zarządu narodowego przewoźnika podyktowana jest licznymi ograniczeniami w zakresie ruchu biznesowo-turystycznego, obowiązującymi na terenie UE i innych krajów.

"W nawiązaniu do obecnej niestabilnej sytuacji na międzynarodowych rynkach lotniczych oraz licznych obostrzeń związanych z przemieszczaniem w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, zarząd PLL LOT podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych. Wszystkie rejsy pasażerskie LOT-u, krajowe i międzynarodowe, zaplanowane do dnia 31 maja br. włącznie, zostają odwołane" - poinformował LOT w czwartkowym komunikacie przesłanym PAP.



Spółka zapewnia, że o zmianach będzie informować pasażerów na bieżąco.



"Decyzja zarządu PLL LOT odwołująca loty do 31 maja br. podyktowana jest przede wszystkim licznymi ograniczeniami w zakresie ruchu biznesowo-turystycznego, obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i innych krajów, w tym m.in. restrykcyjnymi obostrzeniami nakładanymi na podróżnych z zagranicy" - tłumaczy przewoźnik.



Spółka zapewnia, że jednocześnie "bacznie obserwuje zmieniające się regulacje lokalne i międzynarodowe w zakresie otwierania granic i uruchamiania infrastruktury koniecznej do obsługi ruchu lotniczego".



"Na bieżąco szacujemy potencjał dla wznowienia połączeń pasażerskich i tworzymy scenariusze związane z popytem na konkretne kierunki podróży. W związku z niestabilną sytuacją na rynkach międzynarodowych i intensywnymi działaniami prewencyjnymi w zakresie COVID-19, jest jeszcze za wcześnie na wskazywanie konkretnych terminów wznowienia połączeń pasażerskich PLL LOT - wskazał przewoźnik.