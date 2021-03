Majątek Warrena Buffetta przekroczył 100 mld USD

Warren Buffett dołączył do ekskluzywnego klubu ludzi, których majątek ma wartość ponad 100 mld USD.

Słynny amerykański inwestor, który niedawno skończył 90 lat, największą część majątku ma w akcjach swojej spółki Berkshire Hathaway, której akcje osiągnęły rekordowy kurs w środę. Wzrost jej notowań spowodował, że wartość majątku Buffetta sięgnęła 100,4 mld USD. Oznacza to, że jest szóstą osobą na świecie posiadającą fortunę przekraczającą 100 mld USD. Osiągnięcie tak dużego majątku jest o tyle znaczące, że Buffett jest znany z dzielenia się nim. Od 2006 roku inwestor przekazał już na cele charytatywne ponad 37 mld USD w akcjach swojej spółki inwestycyjnej. Gdyby nie rozdanie połowy posiadanych akcji Berkshire Hathaway, majątek Buffetta miałby wartość 192 mld USD, co dawałoby mu obecnie pierwsze miejsce na liście najbogatszych ludzi na świecie. Teraz zajmuje je Jeff Bezos, twórca i szef Amazo.com, którego majątek szacowany jest na 180 mld USD.

Warren Buffett, fot. fot. Kevin Lamarque - Reuters - Forum

Berkshire Hathaway, spółka inwestycyjna Buffetta, dobrze rozpoczęła rok. Jej akcje klasy A zdrożały o 15 proc. wobec 3,8 proc. zwyżki w S&P500.; To jednak głównie zasługa wykupu ich przez spółkę, która do połowy lutego wydała na to ponad 4 mld USD.