Małe sklepy lepsze niż supermarkety

W ostatnich tygodniach, zwłaszcza przed Wielkanocą, Polacy chętniej robili zakupy w małych sklepach. Preferencje mocno się zmieniły

Handel w dobie koronawirusa ma się niezbyt dobrze. Zgodnie z danymi GUS w marcu sprzedaż detaliczna spadła o 9 proc. rok do roku, a w przypadku odzieży i obuwia spadek był aż 50-procentowy. Rosła tylko sprzedaż farmaceutyków i kosmetyków oraz żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Sprzedaż żywności wzrosła w marcu o 2,5 proc. rok do roku i była o 10,2 proc. wyższa niż w lutym. Nie we wszystkich sklepach spożywczych sytuacja wyglądała tak samo. Firma badawcza Centrum Monitorowania Rynku (CMR) zbiera dane transakcyjne z kas fiskalnych z kilku tysięcy sklepów małoformatowych (do 300 m kw. powierzchni) i supermarketów (do 2500 m kw., bez dyskontów). Wynika z nich, że w czasie stanu zagrożenia epidemicznego Polacy robią zakupy rzadziej, ale w ich trakcie wydają więcej. Chętniej kupują też w małych sklepach.