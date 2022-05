Małpia ospa: czy jest się czego obawiać

Przypadek zakażenia chorobą, którą w przypadku ludzi odkryto już w 1970 r. (a w przypadku małp 12 lat wcześniej), stwierdzono w USA, a wcześniej w Wielkiej Brytanii, Portugalii i Hiszpanii.

Fatalny koniec/początek dnia. Załamanie indeksów akcyjnych w USA (największe spadki od wybuchu pandemii) i lawina wiadomości o licznych przypadkach małpiej ospy między innymi w Wlk. Brytanii, Kanadzie, Hiszpanii i Portugalii (nowa pandemia?). — Piotr Bujak (@pbujak) May 18, 2022

Małpia ospa to rzadka, zwykle łagodnie przechodzona infekcja, którą najłatwiej zarazić się po kontakcie z dzikim zwierzęciem (np. ugryzienie, dotknięcie futra, wydzielin). Choroba roznosi się nie tylko przez małpy, ale także gryzonie. W przypadku ludzi powoduje wysypkę - najpierw na twarzy. Raczej nie przenosi się z człowieka na człowieka, choć może tak się stać po kontakcie z ubraniem pościelą czy ręcznikiem, używanym przez zarażoną osobę. Transmisja odbywa się również drogą kropelkową.

Symptomy choroby pojawiają się od pięciu do 21 dni - to gorączka, ból głowy i mięśni, zmęczenie i dreszcze. Później pojawia się wysypka. W Afryce, w miejscach gdzie dostęp do opieki zdrowotnej jest ograniczony, choroba zabijała w przeszłości 10 proc. zakażonych. Większość zdrowiała jednak w ciągu kilku tygodni.

Obecnie nie ma leku na tę chorobą, a pacjenci są po prostu izolowani i leczeni objawowo.