Maluchy chcą być innowacyjne

Popyt na granty dla MŚP, które pomimo pandemii chcą rozwijać nowinki, ponadczterokrotnie przekroczył możliwości budżetowe konkursu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała wyniki konkursu dotacyjnego z poddziałania 1.3.1 programu Polska Wschodnia („Wdrażanie innowacji przez MŚP”). Do rządowej agencji wpłynęło 111 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 694 mln zł. Tymczasem budżet naboru wynosi 150 mln zł. Dotacje są przeznaczone dla MŚP z pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Warunkiem udziału przedsiębiorstwa w konkursie jest jego przynależność od przynajmniej sześciu miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, np. do klastra lub izby gospodarczej.