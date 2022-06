Masz firmę? Zrób to z Apple

Komputer, laptop, tablet, smartfon, zegarek — to urządzenia, które mają nam zapewnić łatwość w realizacji zadań, elastyczność i wygodę. Te cechy są wpisane w istotę urządzeń Apple stworzonych tak, by dać właścicielom i pracownikom firm maksymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Teraz przedsiębiorcy mogą jeszcze łatwiej zacząć pracę na nowoczesnym sprzęcie dzięki specjalnie przygotowanej dla nich ofercie leasingu oraz benefitów karty iLove Biznes, dostępnych w sieci iSpot.

Jeśli prowadzisz firmę, wiesz, że najbardziej liczy się twój czas. Niezależnie od tego, czy przeznaczasz go na dodatkowe zajęcia, pasje, czy wspólne chwile z rodziną. Dlatego chcesz, by twoja firma pracowała wydajnie, a osoby przez ciebie zatrudnione miały możliwość pełnego wykorzystania swojego potencjału.

Do tego potrzebny jest odpowiedni sprzęt. Nie bez przyczyny największe firmy korzystają z urządzeń Apple, a sprzęt tej firmy jest uznawany za najlepszy dla biznesmenów, freelancerów i innych osób, dla których liczy się jakość, niezawodność i wydajność. Bo za tym idą też konkretne oszczędności — zarówno czasu, jak i pieniędzy.

Korzyści warte każdej ceny

Produkty Apple mają swoją cenę, jednak po przeanalizowaniu wszystkich korzyści, jakie wiążą się z zakupem tego sprzętu, okazuje się, że jest to wybór bardzo korzystny finansowo.

Przede wszystkim — długowieczność. Komputery, tablety czy telefony od Apple „żyją” znacznie dłużej niż produkty konkurencji. Dzisiaj wciąż jeszcze z powodzeniem działają (płynnie i bez przeszkód) MacBooki z połowy ubiegłego dziesięciolecia, poszukiwane są stacjonarne komputery iMac nawet z lat wcześniejszych. Jeśli chodzi o telefony, nikogo specjalnie nie dziwią np. bezproblemowo działające iPhone’y serii 7, a to przecież telefon z 2016 r.!

Kolejna sprawa to jakość wykonania. Tutaj nie ma co się zepsuć — najwyższej jakości komponenty, aluminiowe obudowy, krystalicznie jasne ekrany. Nawet jeśli zdarzy się jakaś awaria (w końcu to tylko urządzenie) — nie ma problemu z częściami czy serwisem. Nikt w takiej sytuacji nie powie, że „tego nie da się naprawić”.

Warto dorzucić jeszcze słowo o niestarzejącym się wyglądzie. Design Apple jest bezkonkurencyjny. Urządzenia mające 10 lat wciąż wyglądają świeżo i atrakcyjnie.

Wreszcie, a może — przede wszystkim, wydajność i niezawodność. Z tego słyną sprzęty Apple. Nawet konfiguracja, która wydaje się słabsza niż urządzenia konkurencji, radzi sobie ze znacznie bardziej wymagającymi zadaniami. Teraz jest to dodatkowo wsparte przez rewolucyjny procesor M1, który zapewnia zawrotną wydajność (działa nawet 3,5 razy szybciej). Dostępny jest w nowych MacBookach (Air i Pro), Macu mini i iMacu (24-calowym). Od niedawna ten chip jest montowany również w iPadach, co spowodowało, że wydajność tego sprzętu wzrosła o 60 proc. w porównaniu z poprzednią generacją. Na końcu tego zestawienia mamy komputer Mac Studio, najbardziej wydajną maszynę, jaką oferuje Apple. Sercem jest procesor M1 Max albo nowy M1 Ultra, najbardziej wydajny chip dla komputerów osobistych dostępny na rynku.

Co z tego wynika dla portfela? Jeśli kupisz dzisiaj laptopa, komputer stacjonarny czy inne urządzenie Apple, będziesz korzystać z niego bez przeszkód przez całe lata, bez konieczności wymiany po dwóch czy trzech latach. To oznacza, że w sumie zapłacisz mniej. Do tego oszczędzasz czas — wydajność tych urządzeń sprawia, że praca idzie szybciej.

Bezpiecznie jak w Apple

O tym, jak cenne są dane firmowe, nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego sprzęt, na którym są przechowywane, musi być zabezpieczony najlepiej, jak to możliwe. W przypadku Apple wszystkie urządzenia są tak zaprojektowane, by chronić zarówno dane, jak i prywatność użytkowników. Przechowywane są tylko niezbędne informacje i nigdy nie są przekazywane czy sprzedawane innym firmom. W przypadku kradzieży lub zgubienia sprzętu funkcja zdalnej lokalizacji znacznie podnosi szanse na jego odzyskanie. Nikt też nie odczyta zawartości dysków, bo dane są domyślnie szyfrowane.

Można także zdalnie wymazać dysk. Apple dba też o to odzyskanie danych w przypadku, gdy stracimy urządzenie, oferując dwa istotne rozwiązania. Pierwsze to icloud — chmura, w której mogą znajdować się wszystkie lub tylko wybrane informacje z naszych dysków. Drugie to funkcja Time Mashine — komputer na bieżąco tworzy kopię zapasową na zewnętrznym dysku, dzięki czemu w razie potrzeby możemy uzyskać dostęp nie tylko do ostatniego stanu komputera, ale też do wcześniejszych zapisów (nawet do miesiąca wstecz), co może się przydać, gdy np. chcemy odzyskać skasowany plik lub jego poprzednią wersję.

Urządzenia Apple oferują też wygodne rozwiązania zabezpieczające loginy i hasła. Tzw. Pęk Kluczy to zaawansowany menedżer haseł, z którego możemy korzystać na wszystkich naszych urządzeniach. A to oznacza, że jeśli np. potrzebujemy loginu i hasła do maila, by zalogować się na innym niż nasz komputerze, wystarczy, że mamy przy sobie swojego iPhone’a, zalogowanego na te same dane co np. Macbook. Dzięki Pękowi Kluczy odczytamy wszystkie potrzebne do logowania informacje, które są jednocześnie niedostępne dla nikogo innego — konieczna jest weryfikacja tożsamości przez rozpoznanie twarzy, odcisk palca czy hasło dostępowe.

Niezawodna współpraca

Laptop czy komputer stacjonarny, iPhone, iPad, a nawet Apple Watch — to wszystko urządzenia działająca jak jeden organizm. Tzw. środowisko Apple dają ogromne możliwości płynnej pracy na wielu urządzeniach jednocześnie. Możesz na iPhonie dokończyć maila, którego zacząłeś pisać na komputerze. Rysunki, które zrobisz na iPadzie, natychmiast są dostępne na Macbooku. Zdjęcia czy skany dokumentów zrobione iPhonem od razu możesz edytować na komputerze. Twój Apple Watch powiadomi cię o wszystkim, co się dzieje na twoich social mediach, pozwoli odpowiedzieć na wiadomości czy sprawdzić inne informacje. Na Macbooku odczytasz bez problemu SMS-y wysłane na iPhone, możesz też odbierać na nim połączenia telefoniczne.

Warto także wspomnieć o wyjątkowej funkcji AirDrop pozwalającej od ręki przesyłać między urządzeniami dowolne pliki bez dostępu do internetu — wystarczy, by były blisko siebie.

To tylko kilka przykładów, wiele aplikacji dostępnych w sklepie Apple jest tworzonych tak, by wykorzystać możliwości tego środowiska. Wszystko działa płynnie i jest dostępne natychmiast.

Oferta dla firm

Czas na konkrety biznesowe — gdzie i jak kupić sprzęt Apple? Na pewno od autoryzowanego dealera, którym od ponad 20 lat jest sieć salonów i punktów serwisowych iSpot. Doradcy tej firmy pozwolą dobrać odpowiedni sprzęt i podpowiedzą w każdej innej sprawie. Teraz w iSpot jest dostępna zupełnie nowa oferta przygotowana specjalnie dla małych i średnich firm. Karta iLove Biznes daje przedsiębiorcom dodatkowe benefity.

Zacznijmy od pieniędzy. Pakiet korzyści karty iLove Biznes to pakiet zniżek. Mając tę kartę, zapłacisz mniej za usługi serwisowe (15 proc. zniżki), usługi w salonach iSpot (20 proc. zniżki) oraz za sprzęt innych marek niż Apple (5 proc. zniżki). O 20 proc. tańsze są dla posiadaczy karty warsztaty Apple, pozwalające na poznanie sprzętu i oprogramowania tak, by maksymalnie wykorzystać je w firmie. To świetny pomysł szczególnie dla tych, którzy do tej pory nie korzystali z systemów tej marki i mają obawy, czy będą umieli się „przesiąść”.

Klienci mający kartę iLove Biznes mogą też liczyć na wsparcie dedykowanego opiekuna, który pomoże dopasować ofertę do potrzeb oraz wyszuka najkorzystniejszą formę finansowania (jaką zazwyczaj jest dla firm leasing, opiekun prowadzi całą procedurę). W tej ofercie jest też tzw. pakiet startowy, w ramach którego pracownicy iSpot przeprowadzą migrację danych, uruchomienie systemu, konfigurację poczty i wszystkie operacje potrzebne do tego, by szybko i bezproblemowo rozpocząć pracę.

Karta daje też dodatkowy rok gwarancji oraz darmową dostawę pod wskazany adres. Żeby ją zdobyć, wystarczy w iSpot kupić trzy urządzenia Apple lub dokonać zakupów za co najmniej 8 tys. zł netto.

Najlepiej w leasingu

Jak kupić na firmę? Wiadomo — najlepiej wziąć w leasing. To forma finansowania nie tylko samochodów służbowych, ale też sprzętu — w tym komputerów czy telefonów. W iSpot dostępny jest leasing już od pierwszego dnia działalności firmy, realizowany w salonach lub nawet w 100 proc. online. Można w ten sposób sfinansować zakupy już od 1 tys. zł (maksymalnie do 50 tys. zł). W ramach tej kwoty przedsiębiorca może wybrać dowolne urządzenia i akcesoria oferowane przez iSpot, a w ratę jest wliczone ubezpieczenie sprzętu od najważniejszych rodzajów ryzyka.

Cała procedura leasingu jest niezwykle prosta, pomagają w niej pracownicy iSpot dostępni w salonach i online. Wypełnienie wniosku zajmuje 2 minuty, wystarczą tylko dane z dowodu osobistego. Decyzja jest wydawana automatycznie, a więc 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie trzeba więc nawet czekać na otwarcie salonu — wystarczy wejść na stronę https://ispot.pl/ilovebiznes.

iSpot Premium Leasing to też pełne korzyści podatkowe, jakie wynikają z leasingu. Całą radę można więc wpisać w koszt uzyskania przychodu i w całości odpisać VAT. Na koniec wspomnijmy o jeszcze jednej istotnej korzyści płynącej z zawarcia umowy leasingowej z iSpot. Można w ten sposób wspierać działania proklimatyczne, bo jedna umowa to 1 mkw. lasu, jaki zasadzą pracownicy i wolontariusze Fundacji Las Na Zawsze, z którą współpracuje dostawca finansowania — Siemens Finance.