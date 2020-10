Mercedes i Volvo liderami akcji serwisowych

W ciągu trzech kwartałów 2020 r. UOKiK ogłosił 133 akcje przywoławcze. Do serwisów wezwano blisko 204 tys. samochodów.

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar podliczył, że od stycznia do końca września 2020 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) średnio co dwa dni ogłaszał akcję przywoławczą, czyli wezwanie do serwisu na naprawę wady fabrycznej auta na koszt producenta. W sumie było ich 133 — o 12 mniej niż przed rokiem. W tym roku weryfikacji muszą poddać się modele 25 marek. Najwięcej akcji (19) dotyczyło samochodów Mercedesa (19 akcji), a następne były, ex aequo, Toyota i Ford (po 12). Pod względem liczby wezwanych aut zdecydowanie przoduje Volvo.