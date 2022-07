Mercedes może sprzedawać gaz

Szef produkcji Joerg Burzer powiedział w środę, że Mercedes-Benz widzi możliwość zaoszczędzenia gazu z w nadchodzących miesiącach.

- Nie wiemy co się wydarzy, ale chcemy mieć pewność, że będziemy przygotowani – powiedział.

Burzer podkreślił, że jeśli firmie uda nam się zaoszczędzić gaz, może wówczas zastanowić się nad jego sprzedażą w celu złagodzenia niedoborów na krajowym rynku.

fot. Bloomberg

Niemcy znalazły się w trudnej sytuacji kiedy w ostatnim czasie Rosja zmniejszyła znacząco dostawy gazu do kraju przez Nord Stream 1. Aby uniknąć kryzysu zimą chcę do listopada osiągnąć 90 proc. zapełnienia magazynów. Obecnie wynosi ok. 58 proc. Aby móc zwiększać zapas „błękitnego paliwa” rząd planuje zaoferować zachęty dla firm skłaniające je do sprzedaży niepotrzebnego gazu.