Mieszany finał wtorkowej sesji na Wall Street

Spośród głównych indeksów amerykańskich giełd nieznacznie zwyżkował we wtorek jedynie Dow Jones. Równie kosmetyczne spadki odnotowały S&P 500 i Nasdaq Composite. W trakcie pierwszej sesji po długim weekendzie w ofensywie były spółki finansowe i energetyczne, a w defensywie technologiczne.

Dow Jones zyskał 0,13 proc. i zamknął się z wynikiem 34,575.31 pkt. S&P 500 spadł o 0,05 proc. do 4,202.04 pkt, a Nasdaq Composite o 0,09 proc. do 13,736.48 pkt.

Sektor finansowy S&P 500 osiągnął rekordowy poziom. Decyzja OPEC+ o zwiększeniu wydobycia ropy naftowej wywindowała również sektor energetyczny.

Spadały technologie i opieka zdrowotna. Akcje Abbott Labs staniały aż o 9,34 proc. po tym, gdy firma obniżyła całoroczną prognozę zysku. Spółka spodziewa się gwałtownego spadku przychodów z testów diagnozujących obecność wirusa SARS-CoV-2 w związku z postępującym programem szczepień.

Spośród technologicznych blue chipów traciły m.in. Amazon (-0,14 proc.), Apple (-0,26 proc.), Intel (-0,40 proc.), Microsoft (-0,91 proc.), Netflix (-0,74 proc.), Tesla (-0,21 proc.) oraz Twitter (-1,02 proc.).

W tym tygodniu uwagę inwestorów skupi szereg danych ekonomicznych, w tym przede wszystkim raport o zatrudnieniu, który zostanie przedstawiony w piątek. Pierwsze umiarkowanie optymistyczne informacje na temat ożywienia gospodarczego spłynęły wraz z publikacją majowych odczytów indeksu ISM obrazujących wzrost aktywności produkcyjnej.

Grupa „akcji memowych” kontynuowała wzrosty z poprzedniego tygodnia. Sieć kin AMC zyskała 22,6 proc. po informacji o sprzedaży akcji o wartości 230 mln USD. GameStop zwyżkował z kolei o 12,17 proc.

S&P 500 odnotował 68 nowych 52-tygodniowych maksimów i żadnych nowych minimów, a Nasdaq Composite 146 nowych maksimów i 19 minimów.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o dwa punkty bazowe do 1,61 proc. Ropa WTI zdrożała o 2,1 proc. do 67,72 USD za baryłkę. To najwyższa cena od października 2018 roku. Złoto staniało o 0,02 proc. do 1905 USD za uncję.