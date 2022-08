Przychody spółki zwiększyły się o 26 proc. do 123 mln zł, a zysk operacyjny o 180 proc. do 577 mln zł.

Na wynik znaczący wpływ miał zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych, sięgający 517 mln zł.

Wartość aktywów netto (NAV) wzrosła do 2,3 mld zł (+26 proc.) w stosunku do grudnia 2021 r. Na jedną akcję to 107,5 zł.

“W I połowie 2022 roku MLP Group podpisało umowy najmu na 214 tys. mkw., czyli o 91 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2021 roku – to był nasz rekordowy wynik w zakresie wynajmu. Obserwujemy rosnący popyt na nowe i istniejące powierzchnie magazynowe MLP Group w całej Europie, ponieważ firmy coraz częściej poszukują opłacalnych sposobów zwiększania odporności swoich łańcuchów dostaw i zdolności produkcyjnych poprzez onshoaring. Ograniczona na rynku podaż wysokiej jakości obiektów magazynowych, wpływa na istotny wzrost czynszów, niezauważany w ostatnich latach i rekordowe wyniki leasingu w I połowie 2022 r., które stanowią mocny plan wynajmu na kolejne lata. Wzrost stawek najmu był znacznie większy niż wzrost kosztów budowy co także przełoży się pozytywnie na wyniki MLP Group” - napisał Radosław Krochta, prezes spółki, w komentarzu do wynikow.