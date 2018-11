Modlitewnik Marilyn Monroe idzie pod młotek

W galerii sztuki Cedarhurst będzie licytowana książeczka, która należała do słynnej hollywoodzkiej aktorki, uważanej za ikonę swoich czasów — napisał Liherald.com.

Gwiazda przyjęła judaizm, kiedy wyszła za mąż za Arthura Millera. Nie mniej słynny w swoich czasach dramaturg polsko-żydowskiego pochodzenia wziął ślub z Marilyn Monroe w 1956 r. Para rozwiodła się pięć lat później, ale aktorka podobno do końca życia pozostała wierną wyznawczynią religii, którą świadomie przyjęła. Jej osobosty modlitewnik nosi tytuł „The Form of Daily Prayers. According to the Customs of German and Polish Jews”, czyli „Codzienne modlitwy. Według zwyczaju niemieckich i polskich Żydów”. Został wydany przez wydawnictwo H. Wagner z Wiednia w 1922 r. 12 listopada trafi na aukcję w Cedarhurst, organizowaną przez dom aukcyjny Greenstein & Co.