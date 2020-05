Motoryzacja nie podoła prawu UE

Branża obawia się przepisów, które wkrótce mają wejść w życie. Umęczona pandemią może im nie sprostać.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz organizacje motoryzacyjne Czech, Słowacji i Węgier apelują do krajowych rządów, parlamentów i instytucji unijnych o konstruktywne działania przywracające branżę do normalności. W UE przemysł motoryzacyjny odpowiada za 7 proc. PKB i daje zatrudnienieblisko 14 mln osób. Jego siłą napędową są kraje grupy wyszehradzkiej — w sektorze zatrudnionych jest bezpośrednio i pośrednio 1,3 mln osób, a region odpowiada za jedną piątą produkcji pojazdów w UE. Biorąc pod uwagę znaczenie przemysłu motoryzacyjnego dla gospodarek krajów grupy i UE, konieczne są więc zdecydowane działania. Do najbardziej oczekiwanych należą: pomoc w jak najszybszym restarcie rynków wewnętrznych, utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia, niezwłocznym przywróceniu sprawnego transportu części i podzespołów oraz w przemieszczaniuosób — pracowników, menedżerów i ekspertów dojeżdżających do pracy za granicą.