Na Wall Street nadal wielka zmienność

Dow Jones tracił w trakcie czwartkowej sesji nawet 611 pkt. Kończył ją zyskiem 260 pkt., czyli wzrostem o 1,1 proc. S&P500 zwyżkował na zamknięciu o 0,9 proc., a Nasdaq o 0,4 proc.

Szalony rollercoaster na amerykańskich rynkach akcji, rozpoczęty wigilijną przeceną, miał kontynuację w czwartek. Sesja zaczęła się spadkiem indeksów, co sygnalizowały przed jej rozpoczęciem kontrakty futures. Przecena pogłębiała się w miarę upływu czasu, a kiepskie nastroje inwestorów tłumaczono bardzo słabym odczytem indeksu zaufania konsumentów w grudniu. Na ok. 90 minut przed końcem sesji średnia Dow Jones traciła ponad 600 pkt. wymazując więcej niż połowę zdobyczy z rekordowej pod względem wzrostów środy. Właśnie wtedy rynek zaczął odrabiać straty. Trzeba pamiętać, że duża zmienność na rynkach jest możliwa dzięki niskiemu wolumenowi handlowanych akcji. Ponadto duża zmienność to także duże zyski dla tych, którzy trafnie obstawiają kierunek zmian cen. Zdrożało złoto, bo słabł dolar, a koniec handlu metalem wypadł w momencie, kiedy rynek akcji znalazł dno. Podobnie było w przypadku ropy, której cena wyraźnie spadła na zamknięciu sesji na NYMEX, ale potem w handlu elektronicznym odrobiła połowę strat dzięki zmianie nastrojów.

Na zamknięciu popyt przeważał we wszystkich z 11 głównych segmentów S&P500. Największy notowały spółki materiałowe (1,85 proc.), przemysłowe (1,2 proc.) i finansowe (1,1 proc.). Najsłabiej na tle rynku wypadły segmenty usług telekomunikacyjnych (0,5 proc.) oraz dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych i użyteczności publicznej (po 0,2 proc.).

Na zamknięciu drożało 70 proc. spółek z S&P500. Z 30 blue chipów ze średniej Dow Jones drożało 26. Najmocniej rosły kursy 3M (1,9 proc.), Procter & Gamble (1,8 proc.) i IBM (1,7 proc.). Trzy taniejące w czwartek blue chipy to Microsoft (-0,02 proc.), United Technologies (-0,55 proc.) i Apple (-1,1 proc.).