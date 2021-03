Na Wall Street wzrosty

Na amerykańskich rynkach akcji przeważa popyt. Inwestorzy oczekują napływu pieniędzy na rynek z przegłosowanego przez Kongres pakietu stymulacyjnego, który jak powiedziała w poniedziałek sekretarz skarbu Janet Yellen, spowoduje bardzo mocne odbicie amerykańskiej gospodarki.

Po godzinie sesji Dow Jones rósł o 1,3 proc., S&P500; szedł w górę o 0,8 proc., a Nasdaq zyskiwał 0,5 proc. Wzrost rentowności obligacji USA nie wystraszył inwestorów z rynku akcji, nawet pomimo utrzymywania się w przypadku „dziesięciolatek” w pobliżu 1,6 proc. Indeks dolara rośnie, złoto tanieje o 0,9 proc. do 1683,70 USD, ale miedź drożeje o 0,3 proc. do 4,088 USD. Ropa WTI, która wcześniej w poniedziałek drożała po doniesieniach o ataku na saudyjskie instalacje podczas weekendu, tanieje obecnie o 1,2 proc. do 65,29 USD.