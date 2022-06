Na złotym trwa korekta

"W środę obserwujemy korekcyjne osłabienie złotego, choć nie jest ono znaczne, a kurs EUR/PLN zbliżył się do okolic 4,60. Warto jednak wspomnieć, że w ostatnich dniach polska waluta była stabilna i od pewnego czasu jest najmocniejsza w regionie. Uwzględniając skalę umocnienia złotego w maju, taka korekta dla złotego wydaje się naturalna" - powiedział PAP Biznes kierownik departamentu analiz DM TMS Brokers, Łukasz Zembik.

fot. Bloomberg

Zdaniem ekonomisty, szukając przyczyn obecnego osłabienia złotego można wspomnieć o dwóch czynnikach.

"Z punktu widzenia analizy technicznej, po tak dynamicznych spadkach jak te z ubiegłego tygodnia, odbicie do poziomu oporu technicznego jest jak najbardziej naturalne" – powiedział.

Jako przyczyny fundamentalne, ekonomista TMS wskazał na opublikowane w środę rano dane o polskim PMI za maj br.

"Moim zdaniem można było zauważyć na rynku reakcję na dane o polskim PMI, które były zaskakująco słabe. Widać, że rynki są niestabilne, a liczba nowych zamówień spada. Widoczny zaczyna być spadek konsumpcji za granicą i to daje o sobie znać" – dodał

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w maju wyniósł 48,5 pkt. wobec 52,4 pkt. w kwietniu - podała firma S&P Global. Konsensus PAP Biznes zakładał 52,0 pkt.

"W przyszłym tygodniu mamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych, a rynek oczekuje podwyżki o 50 pb. W świetle dzisiejszych danych, inwestorzy mogą zatem zakładać, że RPP zacznie wkrótce mniej restrykcyjnie podnosić stopy, bojąc się spowolnienia, które zaczyna być odczuwalne w twardych danych" – dodał ekonomista TMS.

Ekonomista uważa, że siła polskiej waluty może się utrzymać, choć dużo będzie zależeć od amerykańskiego dolara.

"Inwestorzy zadają sobie pytanie czy osłabienie USD, które miało miejsce w maju już się kończy, czy też dolar w odpowiedzi na przyszłe dane makro dalej będzie tracił na wartości. W tym świetle ważne wydają się dzisiejsze dane na temat ISM" – podsumował ekonomista TMS.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w maju wzrósł do 56,1 pkt. z 55,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 54,5 pkt.

O godzinie 15.48 kurs EUR/PLN rośnie o 0,22 proc. do 4,5926, a USD/PLN zwyżkuje o 0,47 proc. do 4,290. Na rynkach bazowych para EUR/USD spada o 0,26 proc. do 1,0704.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym długu pogłębia się inwersja krzywej dochodowości. Obligacje 2-letnie zwyżkują, a na długim końcu krzywej mamy stabilizację czy lekkie spadki rentowności. Moim zdaniem im bliżej będzie najbliższego posiedzenia RPP, tym zwiększać się będzie presja na wzrosty rentowności" – powiedział ekonomista TMS Brokers.

Zdaniem ekonomisty, inwersja krzywej może sugerować, że rynek w krótkim terminie oczekuje podwyżek stóp w Polsce, ale w dłuższym terminie zakładał obniżanie stóp w odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze.

"Na całe szczęście będziemy mieli z czego schodzić, gdyż np. EBC zapewne nie zdąży podnieść stóp na wysoki poziom i z narzędzi stymulacji pozostanie im tylko dodruk" – podsumował ekonomista.

Najbliższe posiedzenie RPP jest zaplanowane na środę, 8 czerwca.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 0,2 pb do 2,842 proc., a niemieckich idą w dół o 0,15 pb do 1,1210 proc.