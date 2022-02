Najbogatszy Australijczyk pozwał Facebooka

Forrest, szef Fortescue Metals Group i najbogatszy Australijczyk tłumaczy, że musiał podjąć działania w związku z brakiem reakcji Facebooka na publikowane w serwisie oszukańcze reklamy często wykorzystujące jego wizerunek. W pozwie złożonym w australijskim sądzie Forrest wskazuje iż Facebook „nie stworzył kontroli lub kultury korporacyjnej pozwalającej zapobiegać działaniom wykorzystywanym do popełniania przestępstw”.

fot. Bloomberg

Miliarder twierdzi, że wielokrotnie zwracał się do serwisu społecznościowego aby przeciwdziałał wykorzystywania jego wizerunku do reklamowania pseudoinwestycji. W listopadzie 2019 roku napisał nawet w tej sprawie list otwarty do Marka Zuckerberga.

Reuters informuje, że jeśli zostanie za winnego, Facebookowi grozi maksymalna kara 126 tys. AUD za każdy z trzech stawianych zarzutów. Pierwsze przesłuchanie w sprawie ma odbyć się 28 marca.