Nasdaq ponownie na dużym minusie

Trzy główne amerykańskie indeksy zakończyły środową sesję pod kreską. Najmniej dotkliwy spadek odnotował Dow Jones. Nasdaq Composite, w wyniku trwającej wyprzedaży akcji technologicznych, skurczył się aż o 2,7 proc.

Dow Jones stracił 0,39 proc. i zamknął się z wynikiem 31,270.09 pkt. S&P; 500 spadł o 1,31 proc. do 3,819.72 pkt, a Nasdaq Composite o 2,70 proc. do 12,997.75 pkt. Dla tego ostatniego indeksu to najgorszy dwudniowy wynik od września ub.r.

Inwestorzy sprzedawali akcje spółek technologicznych i ponownie zainteresowali się spółkami finansowymi i przemysłowymi, które mają potencjał na powrót do wyższych zysków wraz z ustaniem pandemii.

Apple (-2,45 proc.), Amazon (-2,89 proc.) i Microsoft (-2,70 proc.) w największym stopniu przyczyniły się do gorszego wyniku S&P; 500. Kiepsko radziły sobie także inne technologiczne blue chipy - Facebook (-1,39 proc.), Google (-2,57 proc.), Intel (-2,19 proc.), Netflix (-4,95 proc.), Tesla (-4,90 proc.) oraz Twitter (-3,73 proc.)

Jak wynika z opublikowanej przez Fed beżowej księgi, ożywienie gospodarcze w USA w pierwszych tygodniach utrzymywało umiarkowane tempo. Firmy optymistycznie patrzyły na nadchodzące miesiące w związku z rozwojem szczepionek i zniesieniem restrykcji w niektórych regionach kraju.

Odczyt indeksu ISM pokazał, że aktywność sektora usług nieoczekiwanie zwolniła w lutym w wyniku mrozów i śnieżyc w południowych stanach.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w USA wzrosła do 1,47 proc. Przyczyniło się to do spadku cen złota o 1 proc. do 1715,80 USD za uncję, najniższego poziomu od czerwca 2020 roku.

Ropa WTI zdrożała w środę o 2,6 proc. do 61,28 USD za baryłkę. To efekt spekulacji związanych z czwartkowym posiedzeniem z udziałem członków grupy OPEC+, którzy mogą podjąć decyzję o utrzymaniu cięć w produkcji. Wzrostowy rajd został nieco zahamowany po publikacji danych EIA. Wykazały one, że amerykańskie zapasy ropy zwiększyły się w ubiegłym tygodniu aż o 21,6 mln baryłek.