Nastroje firm tąpnęły, ale widać oznaki adaptacji

Powoli spływają pierwsze wyniki badań firm prowadzonych już po inwazji Rosji na Ukrainę, dające wgląd w nastroje panujące w biznesie. Widać wyraźne ochłodzenie gospodarcze, ale sytuacja jest na razie zupełnie nieporównywalna ze wstrząsem pandemicznym, do którego czasami porównuje się wojnę. Nastroje nie są tak mocno skorelowane z tempem rozwoju jak w przeszłości. Czyżby gospodarka nauczyła się lepiej działać w warunkach zmienności i niepewności?

Badania prowadzone co miesiąc przez GUS wśród kilku tysięcy przedsiębiorstw pokazują, że w marcu doszło do tąpnięcia nastrojów biznesowych, które można porównać z jesienią 2020 r. (druga fala pandemii), ale nie z wiosną 2020 r. (pierwsza). Na przykład, indeks nastrojów w przetwórstwie przemysłowym obniżył się z -10 do -16,7 pkt. Nie ma sensu przywiązywać wagi do konkretnej wartości wskaźnika, trzeba natomiast patrzeć na jego zmianę. Jak widać na wykresie, spadek jest dość głęboki.