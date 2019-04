NBP wyszedł w 2018 r. na 'zero'

Wynik finansowy NBP za 2018 r. wyniósł zero złotych; wypracowany wynik z różnic kursowych był dodatni i wyniósł 3,6 mld zł, a wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi wyniósł 3 mld zł - podał bank centralny w sprawozdaniu finansowym.

Jak podkreślił Narodowy Bank Polski w opublikowanym we wtorek sprawozdaniu, na jego wynik finansowy miały wpływ m.in.: koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, koszty prowadzenia polityki pieniężnej, a także koszty działania i amortyzacji.

Koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, do której tworzenia NBP jest zobowiązany ustawą, wyniosły 3,9 mld zł. Koszty prowadzenia polityki pieniężnej wyniosły w 2018 r. 1,6 mld zł, natomiast koszty działania NBP i amortyzacji wyniosły 1,1 mld zł. To poziom podobny jak w latach poprzednich - podkreślił bank centralny.

W komunikacie NBP wyjaśniono, że podstawowymi elementami kształtującymi wynik finansowy NBP są: dodatni wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi (stanowią one prawie 100 proc. aktywów NBP), ujemny wynik z prowadzonej polityki pieniężnej (z uwagi na nadpłynność sektora bankowego).

Na wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi składają się przede wszystkim odsetki od lokat terminowych i dłużnych papierów wartościowych w walutach obcych, jak też wynik ze sprzedaży tych papierów oraz koszty z tytułu spadku wartości rynkowej papierów wartościowych poniżej ich ceny zakupu (tzw. koszty niezrealizowane z ich wyceny). Z kolei na koszty prowadzonej polityki pieniężnej składają się przede wszystkim koszty dyskonta bonów pieniężnych, wykorzystywanych do absorpcji nadpłynności oraz koszty odsetek od rezerwy obowiązkowej banków.

Bank tłumaczy, że asymetria walutowa bilansu NBP (prawie całość aktywów stanowią waluty obce, podczas gdy po stronie pasywów dominują zobowiązania w złotych) powoduje ryzyko kursowe. Wpływ ryzyka kursowego na wynik finansowy NBP (wynik z różnic kursowych) uzależniony jest od kształtowania się kursu złotego do walut obcych w trakcie i na koniec roku. W uproszczeniu, wzrost wartości złotego (aprecjacja), negatywnie wpływa na wynik finansowy NBP.

Bank przypomniał, że w celu przeciwdziałania negatywnemu wpływowi wahań kursu złotego na wynik finansowy NBP, ustawa o NBP zobowiązuje bank do tworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Zasady tworzenia i rozwiązywania tej rezerwy ustala Rada Polityki Pieniężnej.

"Tworzenie rezerwy nie może powodować straty roku bieżącego. Wykorzystywana jest ona w przypadku wystąpienia kosztów niezrealizowanych z wyceny kursowej, które mogłyby spowodować stratę. Taka sytuacja miała miejsce np. w 2017 roku, kiedy to NBP wykorzystał całkowicie tę rezerwę. Gdyby NBP wówczas nie posiadał rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, to poniósłby stratę w wysokości ponad 13 mld zł, a nie 2,5 mld zł. Należy zaznaczyć, iż proces dotwarzania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych do wymaganego poziomu, tj. kwoty niepokrytej skumulowanej straty z lat ubiegłych w wysokości 11,9 mld zł, będzie kontynuowany w kolejnych latach" - czytamy.

Zgodnie z ustawą o NBP do 30 kwietnia roku następnego po roku obrotowym prezes NBP przedstawia roczne sprawozdanie finansowe NBP Radzie Ministrów, która podejmuje decyzję w sprawie jego zatwierdzenia. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP część rocznego zysku NBP (wpłata z zysku NBP) podlega odprowadzeniu do budżetu państwa.

W budżecie państwa na 2019 r. nie przewidziano wpłaty z zysku NBP za 2018 r.

Wynik finansowy NBP za 2017 r. wyniósł minus 2,5 mld zł.

W 2016 r. zysk NBP wyniósł 9,2 mld zł, a do budżetu państwa trafiło z tego tytułu w 2017 r. 8,7 mld zł.