Nie wszystkie indeksy się korygują

Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła blisko 3% spadek technologicznego Nasdaqa podczas gdy przemysłowy Dow Jones zyskał prawie 1% i wspiął się na nowy szczyt.

Podobnie niemiecki Dax wykreślił nowe ekstrema w dniu wczorajszym powyżej 14300 pkt. To obrazuje jak wzrost rentowności ciąży obecnie głównie spółkom technologicznym. Sektor przemysłowy cały czas zyskuje w nadziei na dalszy postęp w odbudowie gospodarczej. Tradycyjnym branżom bardziej też powinien pomagać finalizowany pakiet fiskalny w USA. Spółki technologiczne, które najmocniej zyskały w czasach pandemii korygują się obecnie, niemniej jednak uwzględniając ich wyniki nie powinny one pozostawać w niełasce przez dłuższy czas. Dziś rentowności amerykańskich dziesięciolatek spadają poniżej 1.6%, co daje przestrzeń do chwilowego oddechu. Kluczowe dla dalszych oczekiwań związanych z polityką monetarną w USA będą jutrzejsze dane o inflacji za luty. Zaskoczenie w górę może wyprowadzić rentowności na nowe maksima, podczas gdy słabszy od prognoz odczyt powinien łagodzić oczekiwania na zacieśnianie polityki monetarnej w USA. Kalendarium makroekonomiczne nie należy dziś do najciekawszych, a cofnięcie rentowności obligacji skarbowych powinno sprzyjać wzrostowi popytu na ryzyko.