Niełatwa windykacja za granicą

W minionym roku najtrudniej było polskim firmom odzyskać należności od czeskich kontrahentów. Skuteczność windykacji spadła z 70 proc. do 14 proc.

Firma Atradius Collecions zbadała, czy polskie firmy skutecznie odzyskują swoje należności z zagranicy. Okazuje się, że w minionym roku udało się to w przypadku 41 proc. wierzytelności zgłoszonych do windykacji z 10 najważniejszych rynków dla polskiego eksportu. To o 1 proc. więcej niż rok wcześniej. Największe trudności polscy eksporterzy mieli w odzyskiwaniu należności w Czechach, gdzie skuteczność windykacji wyniosła w 2020 r. jedynie 14 proc. – w porównaniu do 70 proc. rok wcześniej. Z kolei w przypadku Wielkiej Brytanii poziom odzyskanych należności był w minionym roku na poziomie 25 proc. (27 proc. w 2019 r.), a Niemiec – 26 proc. (38 proc. w 2019 r.). Poprawiła się natomiast skuteczność windykacji polubownej we Francji (49 proc. w porównaniu z 43 proc.), Włoszech (49 proc. w porównaniu z 35 proc.) oraz Holandii (40 proc. w porównaniu z 10 proc.).