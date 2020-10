Nieobecny wspólnik a prawo do nowych udziałów

Najważniejszym organem w spółce jest zgromadzenie wspólników.

To ono podejmuje najistotniejsze decyzje w firmie, pod warunkiempv że zostało zwołane w sposób wskazany w przepisach prawa. Wspólnik ma prawo uczestniczenia we wszystkich zgromadzeniach, jednak jego obecność na tych zebraniach jest konieczna jedynie wtedy, kiedy przepisy prawa tak wskazują. Oznacza to w praktyce, że nie w każdym zgromadzeniu wspólnik musi uczestniczyć.