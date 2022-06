Niespodziewana podwyżka stóp na Węgrzech

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Bank centralny Węgier niespodziewanie podwyższył w czwartek tygodniową stopę repo, informuje Bloomberg.

Żaden z ekonomistów ankietowanych przez agencję nie przewidywał zmiany wysokości stopy repo. Podwyżka wynosiła 50 pkt. bazowych. Stopa tygodniowa repo wzrosła po niej do 7,25 proc. To jej druga podwyżka w okresie ostatnich trzech tygodni. Bloomberg zwraca uwagę, że decyzja banku centralnego Węgier nastąpiła po tym jak w poniedziałek forint słabł nawet do 400 za euro i zanotował najniższą wartość w historii. Wiązano to z sygnalizowaną przez bank centralny niechęcią do podwyżek stóp pomimo najwyższej od 21 lat inflacji.