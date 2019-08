Nike sprzedaje buty w abonamencie

Amerykański producent doszedł do wniosku, że skoro mamy w abonamencie telefony, samochody, a nawet filmy, seriale i muzykę, to dlaczego nie dołączyć do tego zestawu butów.

Nike pozazdrościło chyba innym branżom możliwości oferowania swoich produktów i usług w subskrypcji i wprowadza w USA podobne rozwiązanie. Czy to możliwe? Nim zaczniecie stukać się wymownie w głowę, poznajmy kilka szczegółów.

Nike nie wpadło na ten pomysł wczoraj, ale testowało rozwiązanie przez dwa lata jako ukryty projekt o nazwie Easy Kicks. Na pilotażowym etapie, głównie dzięki kampanii na Facebooku, usługa przyciągnęła 10 tys. członków. Teraz program uruchomiono pod nazwą Nike Adventure Club. Buty w abonamencie dostępne są w przedziale rozmiarów odpowiadających mniej więcej dzieciom w wieku 2-10 lat. Grupa docelowa nie jest przypadkowa.

Nike przekonuje, że kupowanie butów maluchom to dla rodziców droga przez mękę, bo stopy dzieci stale rosną, a wiele z nich nie jest w stanie wyrazić tego, czego chcą, więc wybór jest utrudniony i często nietrafiony. Kto ma dzieci, ten wie, że wizyty w sklepach obuwniczych do łatwych rzeczywiście nie należą. Koncern nie wspomina w komunikacie o trzecim czynniku, czyli o tym, że model subskrypcji daje również możliwość budowania świadomości marki wśród pokoleń przyszłych klientów. Tym bardziej, że usługa obejmuje nie tylko same buty, ale także tzw. przewodniki przygodowe wypełnione propozycjami gier i zajęć na świeżym powietrzu.

- Coraz więcej marek, takich jak Urban Outfitters i American Eagle, testuje modele subskrypcyjne, traktując to jako nowe źródło powtarzających się przychodów i sposób na pozyskanie większej liczby lojalnych klientów - donosi Lauren Thomas z telewizji CNBC.

Nike to wiodący producent obuwia i odzieży sportowej, więc rynek bacznie obserwuje jego ruchy i eksperymenty. TechCrunch zauważa jednak, że potencjał w takich rozwiązaniach widzą również inne firmy. Sieć Foot Locker przejęła w tym roku pakiet udziałów w spółce Rockets of Awesome rozwijającej subskrypcję odzieży dziecięcej, a Walmart zainwestował w start-up Kidbox.

W przypadku oferty Nike’a rodzice mają do wyboru trzy plany. W podstawowym Nike dostarczy dziecku cztery pary butów rocznie, nowe co 90 dni. W tym przypadku subskrypcja kosztuje 20 USD miesięcznie. Za 30 USD producent gwarantuje wysyłkę co 60 dni, a więc w sumie sześć par. Najdroższy abonament kosztuje 50 USD miesięcznie i klient otrzymuje parę butów co miesiąc.

Nike zapewnia darmową wysyłkę, zwrot i wymianę butów, a wyboru można dokonywać spośród 100 różnych wzorów. Klienci mogą „przeskakiwać” pomiędzy planami subskrypcji i w dowolnym momencie zrezygnować. Mowa więc o czymś przypominającym „obuwniczy Netflix”.

Pediatrzy komentują jednak pomysł i zastanawiają się, czy dzieciom rzeczywiście potrzebne są tak częste zmiany obuwia. Niektórzy analizują też wpływ na środowisko. Firma pozostawia klientom decyzję co chcą zrobić ze znoszonymi butami. Klient może je zatrzymać, albo odesłać bez kosztów do producenta. Ten zdecyduje czy nadają się jeszcze do noszenia i można je komuś przekazać w ramach wsparcia, czy konieczne jest wdrożenie procedury recyklingu.

- Konsumenci nie mają w tej chwili wspaniałych alternatyw, jeśli chodzi o recykling butów, a ponieważ dzieci zużywają je tak szybko, oznacza to, że wiele butów trafia na wysypiska śmieci. Subskrypcja z pewnością ułatwi recykling, co może zwiększyć prawdopodobieństwo, że rodzice faktycznie będą to robić, ale z drugiej strony model subskrypcji może również zachęcić rodziców do kupowania większej liczby trampek niż zwykle lub jest to konieczne - uważa Elizabeth Segran z magazynu „Fast Company”.

