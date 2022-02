Nikiel drożeje od dawna z powodu obaw spowodowanych przez malejące zapasy metalu. Obecnie jego cenę podbija strach, że ostatnie wydarzenia na Ukrainie będą skutkować ograniczeniem dostaw z Rosji, która jest jednym z największych producentów niklu.

We wtorek na giełdzie metali w Londynie kurs niklu rósł nawet o 3,1 proc. do 25095 USD za tonę. Bloomberg przypomina, że w tym roku nikiel jest jednym z najmocniej drożejących metali, do czego przyczynia się popyt generowany w wyniku przechodzenia na napęd elektryczny aut. Na początku roku notowano go po 20725 USD.