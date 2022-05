Norwegian Air zamawia 50 Boeingów 737 MAX

Boeing zobowiązał się dostarczyć 50 samolotów w okresie między 2025 a 2028 rokiem. Oznacza to, że umowa wiąże Norwegian Air z amerykańskim koncernem lotniczym co najmniej na trzy lata.

Nie opublikowano pełnej wartości zamówienia. Wiadomo natomiast, że umowa obejmuje ponad 212 mln USD rekompensaty dla norweskiego przewoźnika za wcześniejsze spory związane z dostawą samolotów MAX i Dreamliner.

– To przełomowa umowa, dzięki której Norwegian wejdzie we własnościowe posiadanie znacznej części swojej floty – powiedział przewodniczący zarządu, Svein Harald Oeygard. Dodał on, że dla linii oznacza to ,,niższe koszty całkowite i większą stabilność finansową'’.