Nowe rekordy DJIA I S&P500

Dow Jones wzrósł o 0,5 proc. i już 31. raz w tym roku kończył sesję rekordową wartością. S&P500 zyskał tylko 0,1 proc., ale to 45. historyczne maksimum indeksu zanotowane w tym roku. Nasdaq spadł o 0,5 proc.

Na amerykańskich rynkach akcji drożały we wtorek akcje spółek „value”. Przyczyniło się do tego głównie przegłosowanie w Senacie ustawy przewidującej 1 bln USD inwestycji w infrastrukturę. Najmocniej rósł jednak przez cały dzień segment energii w związku z odbiciem ceny ropy po poniedziałkowej przecenie surowca. Taniały spółki wzrostowe, co tłumaczono zarówno uwzględnianiem w cenach szybszego niż zakładano redukowania zakupów obligacji przez Fed, jak i realizacją zysków przed publikacją w środę danych o inflacji, które mogą wpłynąć na nastroje na rynku. Rentowność obligacji USA rosła, umacniał się dolar.