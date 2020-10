Nowoczesność i samotność w cyfrowym świecie [NA ŻYWO]

Człowiek coraz większą część swojego życia spędza w sieci, a epidemia COVID-19 jeszcze znacząco wzmocniła ten trend. Jest to zjawisko bardzo ważne dla wszystkich aspektów życia człowieka, a dla jego aktywności finansowej szczególnie, ponieważ migracja sektora finansowego do świata cyfrowego następuje szybciej niż w innych sektorach. Ile z tej migracji zostało po epidemii? Czy to będzie trwała zmiana? Czy to nas alienuje, ogranicza? Czy wręcz przeciwnie, poszerza nasze doświadczenia i relacje? I jak to wpływa na decyzje finansowe ludzi? Na te pytania odpowiemy podczas debaty nad raportem pod tytułem "Nowoczesność i samotność w cyfrowym świecie"