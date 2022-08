Nowe rekordy cen energii w Niemczech i Francji

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Cena energii z kontraktów rocznych rośnie w Niemczech dziewiątą sesję z rzędu i ustanowiła w piątek po raz kolejny rekord. Rekordowo dużo za energię muszą płacić także Francuzi, informuje Bloomberg.

Cena energii z rocznego kontraktu z dostawą w Niemczech rosła w piątek o 6,1 proc. do 570 EUR za 1 MWh na European Energy Exchange. Kontrakt z dostawą energii we Francji rósł nawet o 2,8 proc. do 720 EUR. Analitycy zwracają uwagę, że to wynik drożejącego gazu i węgla. W piątek na platformie TTF kurs gazu z wrześniowego kontraktu rósł nawet do 249 EUR za 1 MWh. Obecnie „błękitne paliwo” drożeje o 1,9 proc. do 245,56 USD. Gaz zdrożał o ok. 19 proc. w tym tygodniu i jest 11 razy droższy niż zwykle o tej porze roku. Cena węgla z rocznych kontraktów rosła w piątek o 2,1 proc. do rekordowych 311,50 USD za tonę. Rekordową cenę osiągnęły w piątek również prawa do emisji dwutlenku węgla.