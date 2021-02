Kurs bitcoina ustanowił we wtorek nowy rekord, zbliżając się jeszcze mocniej do 50 tys. USD.

Popyt na rynkach azjatyckich we wtorek rano spowodował wzrost kursu bitcoina do 49950,93 USD. Obecnie najpopularniejsza kryptowaluta drożeje o 5,2 proc. do 49392 USD, wynika z danych Coindesk. Wartość bitcoina wzrosła już o 69 proc. w tym roku.