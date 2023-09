NOWY STANDARD NA EDUKACYJNEJ MAPIE POLSKI

Maple Bear - największa prywatna sieć edukacyjna na świecie otworzyła pierwszą placówkę.

•Na edukacyjną mapę Polski wszedł nowy, światowy gracz: szkoły i przedszkola Maple Bear, w których nauka odbywa się w oparciu o kanadyjską metodologię.

•Placówki będą realizowały jednocześnie kanadyjską i polską podstawę programową. W światowej sieci Maple Bear działa dziś ponad 580 placówek w 39 krajach.

•W najbliższych latach w Polsce powstanie co najmniej 35 placówek, w których nauka będzie prowadzona na poziomie od przedszkola do liceum.

•Pierwsza szkoła podstawowa i przedszkole Maple Bear zostały otwarte 4 września 2023 r. w Katowicach w obecności legendarnego współzałożyciela sieci Maple Bear, Rodneya Briggsa.

Maple Bear – największa sieć edukacyjna na świecie

W szkołach i przedszkolach Maple Bear uczy się dziś ponad 55 tysięcy uczniów. Maple Bear to największa i najszybciej rozwijająca się prywatna sieć edukacyjna na świecie, która działa obecnie w 39 krajach. Szkoły i przedszkola Maple Bear zapewniają autentycznie globalne i wielokulturowe doświadczenie, niezbędne do tego, aby w dorosłym życiu osiągać sukcesy w życiu zawodowym i społecznym.

Metodyka Maple Bear opiera się na najlepszych kanadyjskich praktykach edukacyjnych - w pełni dwujęzycznym systemie edukacji, który jest uważany za jeden z najlepszych na świecie według niezależnych międzynarodowych badań, takich jak PISA - Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w którym Kanada plasuje się na pierwszym miejscu wśród krajów anglojęzycznych.

Placówki Maple Bear działają w modelu franczyzowym. W Polsce za rozwój sieci odpowiada spółka Maple Bear Holdings Polska, a kapitał niezbędny do realizacji tak poważnego przedsięwzięcia pochodzi od prywatnych inwestorów oraz funduszu inwestycyjnego Vantage Best in Class z Afryki Południowej, który nawiązał współpracę z Maple Bear CEE z siedzibą w Bułgarii. Całkowita wartość inwestycji to około 100 mln euro.

Polska sieć Maple Bear wystartowała w Katowicach

Pierwsza szkoła i przedszkole Maple Bear w Polsce zostały otwarte 4 września 2023 r. w Katowicach w obecności uczniów, ich rodziców i opiekunów, władz miasta Katowice oraz gości z całego świata. Legendarny współzałożyciel Maple Bear, Rodney Briggs powiedział między innymi: - „Program nauczania w Maple Bear został starannie opracowany, aby pielęgnować wszechstronny rozwój każdego dziecka, obejmując jego aspekty fizyczne, intelektualne, emocjonalne i społeczne. Naszym celem jest wyposażenie dzieci w kompetencje niezbędne do radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku.“

Kanada zajmuje znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej w dziedzinie edukacji dwujęzycznej. Jest również na czele implementacji metod nauczania skoncentrowanych na rozwijaniu określonych kompetencji, które ogólnie określane są jako umiejętności XXI wieku. Rodney Briggs podkreślił również: „- Jesteśmy w pełni zaangażowani w dostarczanie dzieciom z Katowic i regionu wyjątkowej edukacji kanadyjskiej. Będziemy też rozszerzać sieć naszych szkół w Polsce, utrzymując przy tym wysokie standardy edukacyjne w Polsce.”

Plany dalszego rozwoju sieci są bardzo ambitne. W najbliższych latach ma ruszyć 35 placówek w całym kraju. Następne szkoły i przedszkola Maple Bear już powstają w kolejnych miastach: we Wrocławiu i w Poznaniu (planowane otwarcie w roku 2024). W Warszawie natomiast Maple Bear zamierza zbudować nowoczesny budynek szkolny, trwają też prace nad pozyskaniem kolejnych lokalizacji.

Grzegorz Esz, prezes zarządu spółki Maple Bear Holdings Polska oraz Maple Bear Schools Polska, która jest podmiotem prowadzącym polskich placówek, podkreślił, że „polsko-kanadyjskie szkoły Maple Bear wnoszą na polski rynek edukacyjny nową jakość nauczania, opartą na kanadyjskiej metodologii, w której dzieci są w centrum uwagi, a program nauczania solidnie przygotowuje je od najmłodszych lat do tego, aby w dorosłym życiu stały się odpowiedzialnymi obywatelami świata”. I dodaje: „- Maple Bear skutecznie przenosi do innych krajów to, co najlepsze z kanadyjskiej metodologii i edukacji dwujęzycznej i umiejętnie łączy je z lokalną podstawą programową. Nasze placówki realizują zarówno polską jak i kanadyjską podstawę programową, co daje rodzicom i dzieciom dużo większe możliwości. Jednak tradycyjne metody nauczania są zastępowane przez edukację, która zachęca uczniów do badania otaczającego ich środowiska i poszukiwania odpowiedzi na pytania ważne dla ich codziennego życia”.

Angielski jako wspólny język i stały nadzór akademicki

Jednym z kamieni milowych, na których Maple Bear zbudował sukces na całym świecie jest dwujęzyczność. W polskich szkołach i przedszkolach Maple Bear, podobnie jak w placówkach Maple Bear na całym świecie, edukacja jest prowadzona przy zastosowaniu podejścia immersyjnego: nauczyciele prowadzą zajęcia po angielsku, aby dzieci miały stały kontakt z żywym językiem.

O jakości nauczania w szkołach Maple Bear decyduje unikalny system rozwijania kompetencji nauczycieli. Czuwa nad tym Rada Akademicka złożona z ponad 200 wybitnych kanadyjskich edukatorów. Yann Bidan, General Manager Maple Bear CEE odpowiedzialny za rozwój sieci w Europie środkowej i wschodniej wyjaśnił, w jaki sposób Maple Bear zapewnia najwyższą jakość edukacji w każdym z 39 krajów, w którym działają jego placówki: „Maple Bear Global w Kanadzie zapewnia wsparcie akademickie i szkolenia nauczycieli. Wysokie kompetencje nauczycieli to jeden z atutów kanadyjskiego systemu edukacji. Mają one swój początek w bardzo selektywnych programach kształcenia nauczycieli, a w kolejnych etapach zapewniają im zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. W Maple Bear odtworzyliśmy ten ekosystem. Nasz zespół akademicki i trenerzy podróżują po całym świecie, aby zapewnić zarówno początkowe, jak i późniejsze stałe szkolenia i wsparcie wszystkim naszym nauczycielom. Dbamy również o jakość naszych szkół i jakość nauczania, przeprowadzając coroczne audyty. Kanadyjscy eksperci metodolodzy oceniają poziom akademicki i aktywności na podstawie szczegółowej listy kontrolnej, uwzględniającej takie aspekty jak: bezpieczeństwo dzieci i personelu, wdrażanie programu Maple Bear, organizacja i zarządzanie szkołą oraz inne obszary związane z nauką i działalnością szkoły. Dzięki ponad 200 kanadyjskim pracownikom naukowym odpowiedzialnym za szkolenie nauczycieli na całym świecie i audytowanie naszych szkół, rodzice mogą być pewni, że ich dzieci otrzymują najnowsze kanadyjskie metody nauczania oraz edukację na najwyższym poziomie".

Maple Bear w Katowicach w samym centrum miasta

Dwujęzyczna szkoła podstawowa i przedszkole Maple Bear w Katowicach – pierwsza polska placówka Maple Bear – została właśnie otwarta w samym centrum Katowic. Mieści się w jednym z najpiękniejszych historycznych budynków przy ul. Stawowej. Remont i zapewnienie pełnej zgodności ze światowymi standardami Maple Bear trwało 8 miesięcy i kosztowało ponad 6 milionów złotych. Katowicki kampus Maple Bear składa się z odrestaurowanego pod okiem konserwatora zabytków historycznego budynku szkolnego, placu zabaw i dwóch sal gimnastycznych.

Więcej informacji na stronie www.maplebear.pl