Nowy szef UniCredit już szokuje rynek

Zaledwie kilka tygodni po przejęciu zarządzania UniCredit prezes Andrea Orcel zdecydował się na zaskakujący krok. Włoski bank ogłosił, że nie zapłaci w maju kuponu od obligacji hybrydowych wartości 3,6 mld USD.

UniCredit ogłosił, że nie zapłaci 25 maja kwartalnego kuponu, co kosztowałoby go ok. 30 mln EUR. Choć włoski bank może to zrobić, bo warunki emisji pozwalają na to jeśli w minionym roku zanotował stratę netto, to rozczarowanie jest duże, bo jeszcze niedawno zapowiadał, że nie skorzysta z tej możliwości. Bank będzie mógł jeszcze legalnie nie wypłacić kuponu trzy razy. Analitycy zastanawiają się jednak, jaki był cel wywołania rozczarowania inwestorów i podważenia zaufania do UniCredit. Jak można było oczekiwać, rynek zareagował przeceną obligacji banku.