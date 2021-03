Obligacje Chin wejdą do indeksu WGBI

FTSE Russell poinformował, że obligacje skarbowe Chin wejdą do flagowego indeksu World Government Bond Index (WGBI), donosi Reuters.

Obligacje Chin zaczną być uwzględniane w WGBI od końca października. Włączanie ich do indeksu potrwa 36 miesięcy.

Reuters zwraca uwagę, że choć obligacje Chin były już uwzględniane w indeksach JP Morgan, czy Bloomberg Barclays, to włączenie ich do FTSE WGBI może mieć dużo większe skutki z racji skali pasywnych inwestycji naśladujących indeks. HSBC szacowało, że to aż 2,5 bln USD globalnej gotówki. Oznaczałoby to, przy wadze Chin w WGBI wynoszącej 5,25 proc., napływ 130 mld USD inwestycji, czyli ok. 3,6 mld USD miesięcznie.