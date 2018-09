Ochrona inwestorów czy stołków?

Na głównej stronie Catalyst w sekcji aktualności znajdują się relacje z rynkowych debiutów, które odbyły się w ubiegłym roku.

To najlepszy komentarz stanu rynku. Gwoli prawdy, jest też relacja z debiutu obligacji województwa małopolskiego sprzed dwóch miesięcy, ale nie poprawia to humorów. Chętnych do wprowadzania obligacji na rynek brakuje. I to jest główny problem rynku, ale tego regulowanego. Z innych źródeł wiemy, że istnieje sporo przedsiębiorstw za małych, by goniły za nimi banki (finansowanie poniżej 50 mln zł), ale za dużych, żeby finansowali je sami inwestorzy indywidualni. Wiemy, bo nie ma powodu by nie wierzyć, kiedy Rafal Lis,...

Limit bezpłatnych artykułów został wyczerpany. Zaloguj się , aby przeczytać więcej. Historia nie kończy się tutaj... Kup subskrypcję Pulsu Biznesu i zyskaj nieograniczony dostęp do serwisu. Basic Nieograniczony dostęp do newsów, analiz i komentarzy „Pulsu Biznesu”

Milion archiwalnych artykułów

Aplikacja na smartfony i tablety

Powiadomienia i newslettery o najważniejszych informacjach dnia 79 zł 64,23 zł netto 229 zł 186,18 zł netto 449 zł 365,04 zł netto 769 zł 625,20 zł netto 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy Więcej/Mniej opcji Premium Nieograniczony dostęp do newsów, analiz i komentarzy „Pulsu Biznesu”

Milion archiwalnych artykułów

Aplikacja na smartfony i tablety

Powiadomienia i newslettery o najważniejszych informacjach dnia

Unikatowe raporty branżowe

Wszystkie e-wydania „Pulsu Biznesu” wcześniej niż w papierze — już o 22:00

Dostęp do systemu wiedzy prawnej LexBiznes

5% rabat na szkolenia i konferencje 129 zł 104,87 zł netto 369 zł 300,00 zł netto 649 zł 527,64 zł netto 1099 zł 893,50 zł netto 1389 zł 1129,27 zł netto 1699 zł 1381,30 zł netto 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 15 miesięcy 18 miesięcy Więcej/Mniej opcji