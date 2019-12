Okno — wizytówka domu

Stabilny, wykwalifikowany zespół oraz ciągłe poszerzanie gamy produktowej i wzornictwa to podstawa sukcesu Profi Styl, producenta karniszy i rolet okiennych.

Okno nie jest tylko otworem w ścianie wypełnionym szkłem w ramie, którego jedyne zadanie to umożliwienie dostępu światła do środka pomieszczenia. Jest ważną częścią aranżacji wnętrza i każdy nawet najdrobniejszy szczegół jego wykończenia ma ogromne znaczenie — wpływa na atmosferę, podkreśla charakter i styl wnętrza. Może też optycznie powiększyć, rozjaśnić czy złagodzić przestrzeń. Co więcej, przechodząc obok budynków wręcz machinalnie spoglądamy w ich okna. Można więc powiedzieć, że okno jest wizytówką domu.

Choć coraz częściej do dekoracji okien stosuje się żaluzje, rolety czy plisy, cały czas popularne są tradycyjne firany i zasłony, które trzeba na czymś zawiesić. Służą do tego różnego rodzaju karnisze, które są flagowym produktem firmy Profi Styl z Rudy Śląskiej.

Pierwsze kroki

— Z końcem lat 90., gdy minęły już najtrudniejsze lata transformacji, Polacy zaczęli wykazywać coraz większe zainteresowanie dekoracją pomieszczeń. Idąc za tym trendem, w 1997 r. otworzyliśmy mały sklep z artykułami wyposażenia wnętrz — wspominają założyciele firmy, Krzysztof Macura i Edward Piglo.

Szybko narodził się pomysł, żeby zająć się produkcją karniszy. — W 2000 r. rozpoczęliśmy własną produkcję karniszy drewnianych, co wiązało się z koniecznością zakupu odpowiedniego oprzyrządowania. W celu rozszerzenia i wzbogacenia oferty, niedługo potem zaczęliśmy też produkować karnisze metalowe, tworząc nową linię produkcyjną opartą o własne formy odlewnicze do potrzebnych do tych karniszy zakończeń i wsporników. Związane to było również z uruchomieniem własnej lakierni proszkowej. Ta linia produkcyjna jest kontynuowana do dziś — mówią założyciele firmy.

Rozwój oferty

Punktem przełomowym dla rozwoju Profi Styl było pojawienie się trzeciego udziałowca Andrzeja Koczorka. Było to w roku 2005.

— Wzbogaciliśmy ofertę o import karniszy i akcesoriów, co pozwoliło znacznie zwiększyć gamę produktów. Byliśmy pierwszą firmą, która wprowadziła na polski rynek innowacyjne płaskie kółka z wyciszaczem silikatowym do karnisza. Dzięki temu pozyskaliśmy wielu nowych kontrahentów w kraju i za granicą — tłumaczy Andrzej Koczorek.

W roku 2013 Profi Styl rozszerzył produkcję o rolety okienne, w tym rolety potocznie nazywane dzień-noc lub Zebra, które są wykonane z tkaniny w pasy naprzemiennie przepuszczającej i nieprzepuszczającej światła.

— Tkaninę dzień-noc importujemy z Azji, ponieważ na rynku europejskim nie była i nie jest produkowana. Pozostałe akcesoria do produkcji, spełniające najwyższe wymagania, pozyskujemy od wytwórców krajowych — mówi Andrzej Koczorek.

Miejsce w czołówce

Dziś Profi Styl plasuje się w czołówce liderów polskiego rynku karniszy i rolet. Choć, jak zaznacza współwłaściciel firmy, konkurencja na rynku jest bardzo duża. W 2003 r. firma zakupiła nieruchomości wraz z obiektem produkcyjnym, który wykorzystuje do dzisiaj. Wcześniej wynajmowała lokale produkcyjne. Gdy zapadła decyzja o rozszerzeniu produkcji o rolety, okazało się, że miejsca jest jednak za mało i znów trzeba było wynająć dodatkową powierzchnię.

— W planach mamy budowę nowego, większego obiektu, który pomieści wszystkie nasze linie produkcyjne. Dzięki temu usprawnimy organizację firmy i ograniczymy koszty — tłumaczy Andrzej Koczorek.

Profi Styl posiada w Polsce sieć kontrahentów, do których należą małe i duże sklepy nie sieciowe oraz hurtownie. Ale współpracuje też z sieciami (Merkury Market w kraju oraz w Czechach i Słowacji czy Bauhaus za granicą).

Obecnie niemal połowa sprzedaży spółki pochodzi z eksportu. Jej produkty trafiają do Czech, Słowacji, Grecji, Litwy, Łotwy, Estonii i Rosji. — Początki sprzedaży eksportowej były trudne, ponieważ związane były z bezpośrednimi dostawami do odbiorców i zatrudnieniem handlowców obsługujących tamte rynki — wspomina Andrzej Koczorek.

Firma zatrudnia obecnie około 50 osób. Wielu pracowników związanych jest z nią od początku swojego zatrudnienia. — Rozwój firmy zawdzięczamy pracy wykwalifikowanego personelu. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności naszego zespołu uzyskujemy lepsze wyniki sprzedaży. Zapewniamy bezpośredni serwis naszych przedstawicieli we wszystkich punktach sprzedaży. A u strategicznych odbiorców są to stałe wizyty oraz okresowe szkolenia personelu. Gwarantujemy również wsparcie sprzedaży poprzez wykonywanie ekspozycji i zapewnienie materiałów reklamowych. Dla wszystkich jest celem nadrzędnym, żeby nasze produkty w jak w największym stopniu zadowalały odbiorców — mówi Andrzej Koczorek.

Firma planuje dalszy dynamiczny rozwój — chce poszerzać gamę produktową i pozyskiwać nowych kontrahentów. Wchodzi też w internetowy kanał sprzedaży. — Rynek jest teraz bardziej wymagający niż dawniej. Wśród klientów panuje przekonanie, że wszystko można znaleźć w intrenecie. Dlatego w tym roku rozpoczęliśmy prace nad projektem sklepu internetowego — informuje Andrzej Koczorek.

