Optymizm rynku przecenił złoto

Poniedziałkowe notowania złota toczyły się przy lekkiej przewadze strony podażowej.

Na finiszu sesji na giełdzie Comex, czerwcowe kontrakty terminowe na ten szlachetny metal były przeceniane o 1,3 proc. tracąc 21,90 USD i schodząc do poziomu 1734

40 USD za uncję.

Eksperci wskazują, że główną przyczyną korekty były doniesienia związane z testami jednej z szczepionek przeciwko COVID-19, które we wstępnej fazie przyniosły optymistyczne efekty. To zachęciło inwestorów do zaangażowania się w bardziej ryzykowne aktywa niż złoto.