Orlen stawia na wodór

Szanse i wyzwania stojące przed polskim przemysłem paliwowo-energetycznym były głównym tematem dyskusji podczas sesji poświęconej branży paliwowej na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym

Transformacja globalnego sektora energii, kierunki i cele rozwoju — to dziś główne tematy, które absorbują przedstawicieli koncernów paliwowych.Bliższe i dalsze celeMówiąc o wyzwaniach dla branży, Robert Draba, dyrektor PwC, wymienił rosnące ceny energii elektrycznej wywołane wzrostem cen uprawnień do emisji CO 2 i wysoką emisyjnością.— Z tym można się uporać tylko wówczas, gdy będzie się do tego podchodziło długoterminowo — uznał Robert Draba.Jako drugie wyzwanie wskazał dostosowanie polskiej energetyki, zwłaszcza cieplnej, do unijnych wymogów środowiskowych. W jego ocenie potrzebny jest...