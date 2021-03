Ósmego marca celebrujmy kobiecość

Okazji do celebrowania siły kobiet mamy w ostatnim czasie niemało – śledzimy światowe sukcesy polskich artystek, pisarek i zawodniczek sportowych. W literaturze, filmie czy teatrze pojawia się coraz więcej historii silnych kobiet, nierzadko opowiedzianych przez kobiety. Nawet w modzie obserwujemy powracającą tendencję do eksponowania dziewczęcych motywów: haftów, falban i koronek. Mówiąc krótko, nie potrzeba Dnia Kobiet, by celebrować women power. Mimo to... warto tego dnia sprawić sobie lub drugiej kobiecie (matce, siostrze, przyjaciółce) małą przyjemność – zaprosić na film, kupić dobrej jakości kosmetyk czy piękną biżuterię. Przedstawiamy kilka propozycji – sprawdziliśmy, najlepiej wręczać je, mówiąc: „Jesteś wyjątkowa!”.

materiały prasowe

Bogaty wybór różnych odcieni różu nadających skórze blask i rozświetlających wypukłe części twarzy. Harmonijnie współgrają z różnymi stylami makijażu: od całkowicie naturalnego po najbardziej wyrafinowany. Dzięki Le Phyto Blush makijaż jest subtelny, zadziwiająco przejrzysty i trwały. Zaawansowana formuła kosmetyku zapewnia skórze komfort.

Berries & Co – kolczyki Eternal No. 4: 280 zł, www.berriesandco.pl

materiały prasowe

Para kolczyków ze srebra próby 925 pokrytego dwoma mikronami złota. Biżuteria z kolekcji Eternal to ponadczasowe wzory wychodzące naprzeciw światowym trendom modowym. Nowoczesna i zarazem uniwersalna forma kolczyków stanowi uzupełnienie prostych i klasycznych stylizacji. Zewnętrzna średnica koła: 24 mm

Grzegorz Duży – zestaw do włosów Density Collection: 380 zł, www.cosmetics.grzegorzduzy.pl

materiały prasowe

Zestaw zawiera trzy unikatowe produkty: szampon wzmacniający do włosów osłabionych i tracących gęstość zawierający 99 proc. składników naturalnych, lotion unoszący włosy stworzony dla poszukujących idealnego kosmetyku do stylizacji i peeling oczyszczający skórę głowy. Nie zawiera kwasów podrażniających, dzięki czemu można go stosować nawet raz w tygodniu.

Elfjoy – naszyjnik ze szmaragdami i diamentem szampańskim: 4500 zł, bransoletka ze szmaragdem i turmalinami: 450 zł, www.elfjoy.com

materiały prasowe

Delikatny naszyjnik z 14-karatowego złota z dwoma szmaragdami i diamentem szampańskim. Długość łańcuszka regulowana (44 lub 48 cm). Mówi się, że szmaragdy przynoszą wewnętrzny spokój osobie, która je nosi i pomagają jej osiągnąć zadowolenie z życia. Diament jest symbolem trwałości i doskonałości, dodaje odwagi i ochoty do działania, wzmacnia pewność siebie.

Pleciona na brązowej jedwabnej nici bransoletka z centralnym szmaragdem ozdobiona kolorowymi turmalinami i intensywnie zielonymi diopsydami. Wykończenia ze stopu 14-karatowego złota. Długość bransoletki: 18 cm. Różowy turmalin to kamień bardzo pozytywny – uczy czerpać radość z codzienności, przynosi miłość i pomaga odnaleźć przyjaźń. Zielony turmalin eliminuje zmęczenie, wprowadza inspirację i pomysły na sukces.

Patrizia Aryton – torba bez podszewki: 549 zł, www.patrizia.aryton.pl

materiały prasowe

Zapinana na magnes torba na pasku wykonana ze skóry naturalnej. W środku znajduje się koperta na suwak. Wymiary torby: wysokość 35 cm, szerokość 37 cm, głębokość 7 cm.

Double Serum Clarins: 469 zł (75 ml), www.clarins.pl

materiały prasowe

Kompletna pielęgnacja przeciwstarzeniowa o podwójnej fazie wodnej i lipidowej wzbogacona ekstraktami roślinnymi pobudza pięć witalnych funkcji skóry. Uniwersalna formuła zainspirowana biomimetyzmem łączy bogaty w tumeron ekstrakt z kurkumy z 20 ekstraktami z roślinnymi o silnych właściwościach przeciwstarzeniowych. Oznaki starzenia są zminimalizowane, a skóra odzyskuje naturalny blask i sprężystość.

Anka Krystyniak – kolczyki kwiat życia: 369 zł, naszyjnik słoń: 710 zł, www.ankakrystyniak.com

materiały prasowe

Wiszące kolczyki ręcznie wykonane ze srebra 925 pokrytego 24-karatowym złotem. Symetryczny symbol kwiatu życia jest złożony z 19 nakładających się okręgów. To forma doskonałej proporcji i harmonii. Nazwa kwiat życia nawiązuje do teorii dopatrującej się w tym symbolu początku wszystkiego, co istnieje na świecie.

Naszyjnik z kamieni naturalnych (głównie labradoryty, lapisy, rubiny, turmaliny) z symbolem słonia wykonanym ze srebra 925 pokrytego 24-karatowym złotem. W naszyjniku dodatkowo znajdują się trzy monetki i symbol Om. Słoń jest obecny w wielu kulturach i religiach. Niezależnie od kontekstu symbolizuje siłę ducha i ciała. Odpowiedzialność za siebie, innych i świat. Łączy ziemię (materię) i to, co jej przeciwne – niebo. Płynie z tego ogromna mądrość, w której siła nie służy walce, tylko temu, by być odpowiedzialnym za siebie, bliskich, świat, który nas karmi, ale także za to, by ciągle uczyć się rozumieć.

„Szarlatan”, reż. Agnieszka Holland: 39,99 zł, www.empik.com (od 24 marca)

materiały prasowe

Najnowszy film Agnieszki Holland, jednej z najwybitniejszych autorek światowego kina, to oparta na faktach fascynująca opowieść o człowieku, który zapragnął okiełznać naturę. Twórczyni nominowanych do Oscara „W ciemności”, „Europy, Europy” i „Pokotu” gromadzi tu najważniejsze wątki swojej twórczości: bierze na warsztat postać geniusza, obserwuje relacje człowieka z przyrodą, przygląda się wierze, która czyni cuda i po raz kolejny jest naszą przewodniczką po paradoksach XX w. Kreśląc zaskakującą love story, przypomina, jak łatwo miłość może zmienić się w swoje przeciwieństwo.

Bombshe – body: 169 zł, www.bombshe.com

materiały prasowe

Body z długim rękawem z przyjemnej w dotyku i rozciągliwej prążkowanej tkaniny. Idealnie dopasowuje się do sylwetki, nie uciska i pozwala czuć się komfortowo. Dzięki temu można je nosić warstwowo pod sweter czy marynarkę lub samodzielnie do spódnicy lub spodni. Body jest uszyte z polskich materiałów we wrocławskiej pracowni.

COS – torba na ramię: 400 zł, www.cosstores.com

materiały prasowe

Skórzana torba typu crossbody z regulowanym paskiem z płaskimi szpilkami. Zapinana na suwak.

La Mer – krem odżywczy: 730 zł (30 ml), www.douglas.pl

materiały prasowe

Luksusowy krem ma nową delikatną formułę, lecz niezmiennie zapewnia ten sam blask i odmładzające działanie, co Crème de la Mer. Zawiera bogaty składnik odżywczy the miracle broth, który wpływa na zmianę struktury skóry. Krem wnika w jej powierzchnię, aby uzupełnić zasoby wilgoci i wzmocnić cerę. Skóra po regeneracji promieniuje energią i młodzieńczą świeżością.

Bose Frames Soprano – okulary słoneczne z audio: 1199 zł, www.bose.pl

materiały prasowe

Okulary Bose Frames Soprano w stylu Cat Eye zostały wyposażone w opatentowaną technologię Open Ear Audio i najmniejsze, najcieńsze i najmniej widoczne systemy głośników Bose. Okulary wykonane z gładkiego nylonu z czarnym błyszczącym wykończeniem są wyjątkowo lekkie. To idealne dopełnienie stylizacji i jednocześnie dyskretny gadżet pozwalający na słuchanie ulubionej muzyki i prowadzenie rozmów telefonicznych bez utraty kontaktu ze światem. Możliwe jest także wstawienie szkieł korekcyjnych.