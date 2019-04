Oto najlepsze konta oszczędnościowe

W ścisłej czołówce rankingu rachunków oszczędnościowych zmiany są kosmetyczne. W grupie pościgowej jest natomiast kilka nowości

Na korzyść klientów zmieniono warunki konta „Idealnie prostego” w Idea Banku, którego oprocentowanie w wysokości 3,2 proc. zostało utrzymane, przy czym obowiązywać będzie „do odwołania”. Konto „Bonus za aktywność” to najwyżej oprocentowane konto oszczędnościowe. To rachunek dostępny tylko dla nowych klientów Getin Banku, którzy na dodatek muszą przelewać co miesiąc co najmniej 1 tys. zł z tytułu wynagrodzenia, by skorzystać z promocyjnego oprocentowania w wysokości3,5 proc. w skali roku. Zaletą rachunku jest to, że tak wysokie odsetki naliczane będą...