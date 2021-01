PAIH pracuje nad 200 inwestycjami

Agencja inwestycji po dobrym roku pracuje nad ściągnięciem do Polski centrów usług i firm z branży elektromobilności.

Polska Agencja Informacji i Handlu zakończyła w 2020 r. 58 projektów, w ramach których firmy zainwestują 2,7 mld EUR. Rok temu było to odpowiednio 56 projektów za 2,9 mld EUR. Największą pod względem wartości inwestycją wspartą przez agencję był nowy region data center firmy Microsoft. Inne ważne projekty to centrum rozwojowe GFT w Łodzi i Poznaniu, centrum usług biznesowych Alcon, centrum B+R Hyland, zakład Weber-Stephen, Monosol Poland i Jøtul AS.