Pakiet mobilności będzie opóźniony

Rada UE nie uzgodniła stanowiska w sprawie pakietu mobilności. Szanse na zmianę w przepisach są jednak marne.

Na wtorkowym (24 marca) posiedzeniu Rady Unii Europejskiej nie uzgodniono stanowiska w sprawie pakietu mobilności, który ma uregulować międzynarodowy transport drogowy. Po przyjęciu przez radę stanowiska w pierwszym czytaniu zgodnie z procedurą projekt legislacyjny miał trafić do porządku obrad sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego (PE), a następnie zostać skierowany do komisji transportu. Biorąc jednak pod uwagę kalendarz prac PE, zmieniony w związki z pandemią, pakiet mobilności może trafić na sesję plenarną najwcześniej 13-14 maja. Oznacza to opóźnienie prac o miesiąc w stosunku do pierwotnych planów. Przypomnijmy, że polscy przewoźnicy od miesięcy apelują o zmiany w projektowanych przepisach. Obawiają się, że pakiet w obecnym kształcie może wykluczyć firmy znad Wisły z europejskiego rynku transportowego.