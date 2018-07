Perspektywa ratingu CCC negatywna

ShareIt, czyli podziel się, a sąsiad pomoże

Pomysłodawcy produktu — bracia Tomasz i Bartłomiej Iwanowiczowie — zainspirowani ideą współdzielenia chcą sprawić, aby przy użyciu ich technologii osoby mieszkające w sąsiedztwie w prosty sposób mogły dzielić się swoimi zasobami, np. przedmiotami, wolnym czasem czy umiejętnościami. Wszystko za sprawą systemu geolokalizacji, który umożliwia łatwy dostęp do ogłoszeń w czasie rzeczywistym i z najbliższej okolicy. Najprościej mówiąc — będzie można z nich skorzystać tu i teraz. Wszystko za sprawą stworzonej przez braci aplikacji ShareIt. Jak to działa? ShareIt ma służyć do zamieszczania ogłoszeń lub korzystania z już opublikowanych ofert, które będą pogrupowane w trzech kategoriach — „przedmioty codziennego użytku”, „drobne usługi” oraz „czas wolny”. W pierwszej grupie klienci mogą wyszukać przedmioty, które potrzebują do wykonania pewnych czynności, np. wiertarkę do wywiercenia dziury w ścianie. W drugiej znajdziemy oferty usług, których nie potrafimy lub nie mamy czasu wykonać, np. wyprowadzenie psa na spacer czy pomalowanie przedpokoju. Natomiast kategoria „czas wolny” ułatwi nawiązanie nowych...