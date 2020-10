PGNiG kupi od Oersteda gaz z Morza Północnego

PGNiG kupi gaz od duńskiego Oersteda. Umowa między duńską firmą a niemiecką spółką PGNiG - PST przewiduje dostawy w latach 2023-2028 ok. 6,5 mld m sześc. gazu z duńskiej części Morza Północnego.

PGNiG poinformowało w środę, że PST będzie miała możliwość eksportowania gazu od Oersteda m.in. na terytorium Niemiec lub Polski.



Zgodnie z zapisami uwzględnionymi w umowie, zakup gazu uzależniony jest od wydobycia gazu w duńskiej części Morza Północnego, z uwzględnieniem produkcji na złożu Tyra, z którego ma pochodzić większość gazu. Podstawą kalkulacji formuły cenowej są rynkowe wartości indeksów cen gazu ziemnego - zaznaczyło PGNiG.



Jak podał Oersted, wznowienie produkcji z poddawanego rekonstrukcji pola Tyra ma nastąpić w połowie 2022 r. Duńska firma zaznaczyła, że dostawy przewidziano na okres od 1 stycznia 2023 r. do 1 października 2028 r.



Duńska agencja energii spodziewa się, że w tym czasie produkcja gazu w duńskiej części Morza Północnego wyniesie ok. 22 mld m sześc., a zużycie gazu w Danii - ok. 11 mld m sześc.



Oersted podkreślił, że zgodnie z polityką dekarbonizacji, prowadzoną przez firmę, nie inwestuje już ona w wydobycie ropy i gazu, a także nie zawiera nowych kontraktów na ich zakup, ani nie przedłuża istniejących. Gaz odsprzedawany PGNiG pochodzi z długoterminowych umów, których Oersted nadal jest stroną.



PGNiG jest największym w Polsce importerem i dostawcą gazu ziemnego. Ma oddziały i przedstawicielstwa w Rosji, Belgii, Pakistanie, na Białorusi i Ukrainie. "Jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream Norway AS, która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim, spółki PGNiG Upstream North Africa, poszukującej złóż węglowodorów w basenie Murzuq na terenie Libii oraz PGNiG Supply & Trading GmbH w Monachium, zajmującej się handlem gazem" - podała spółka.



Oersted (dawniej DONG) to największa duńska firma energetyczna. Koncern, w którym państwo kontroluje 50,1 proc. akcji zajmuje się wydobyciem ropy i gazu oraz produkcją energii elektrycznej, jest m.in. największym światowym deweloperem morskich farm wiatrowych.