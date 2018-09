Philly Fed wyżej niż oczekiwano

Indeks aktywności przemysłu w regionie Filadelfii okazał się we wrześniu większy niż oczekiwano.

Indeks wzrósł do 22,9 we wrześniu. Prognozy mieściły się w przedziale 13,9-21,1. Konsensus wynosił 19,6. W sierpniu wartość indeksu wynosiła 11,9. Indeks nowych zamówień wzrósł we wrześniu o 11,5 pkt. do 21,4. Indeks dostaw wzrósł o 3 pkt. do 19,6.