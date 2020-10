Pieniądze, których nikt nie chce

Obawy o zasobność kieszeni inwestorów instytucjonalnych okazały się bezzasadne. Ronson chciał uplasować papiery za 55 mln zł. Pozyskał 100 mln zł, a mógł 150 mln zł.

Płynność wylewa się zewsząd. Nie chodzi już o COVID, w każdym razie nie o to, czy emitenci obligacji zdołają poradzić sobie z jego długoterminowymi skutkami. Na podstawie raportów półrocznych można dojść do przekonania, że większość emitentów podeszła do tematu poważnie i przygotowała bilans na trudniejsze czasy. Lub inaczej — już wcześniej była przygotowana na to, że okres prosperity może się skończyć. Bardziej chodzi o to, że choć druga fala pandemii stała się faktem, zanim pożegnaliśmy pierwszą, pieniędzy na rynku przybyło tak dużo, że coraz trudniej o pomysł na ich zagospodarowanie. Choć minister finansów podrzuciłby pewnie kilka tropów.