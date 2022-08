Pierwszy pick-up na prąd wjedzie do Polski jesienią

Jesienią do Polskich salonów Maxusa trafi model eT90, pierwszy czysto elektryczny samochód z nadwoziem typu pick-up. Żaden inny producent nie oferuje w tej chwili na starym kontynencie takiego auta. Importer już w chwili oficjalnego wejścia na polski rynek zapowiadał wprowadzenie do oferty elektrycznego pick-upa, a teraz pochwalił się jego danymi.

Maxus T90e

Bernhard Jahnsen, kierownik sprzedaży w spółce RSA, która pełni rolę importera Maxus w Europie zapewnia, że pierwsze samochody będą w dostępne w salonach w listopadzie 2022 r.

- Z niecierpliwością czekamy na wprowadzenie na rynek pierwszego w Europie elektrycznego pick-upa, w segmencie zarezerwowanym wcześniej wyłącznie dla samochodów z napędem konwencjonalnym. Obserwujemy niezwykle duże zainteresowanie wokół naszego pick-upa i w związku z tym zarezerwowaliśmy dużą liczbę samochodów. Pierwsze pojazdy zostaną dostarczone do salonów jeszcze w tym roku, a już niebawem rozpoczynamy przyjmowanie zamówień - mówi Bernhard Jahnsen .

Początkowo do sprzedaży trafi wyłącznie wersja pięciosobowa. Przedstawiciele RSA nie wykluczają, że w przyszłości poszerzą ofertę o wersję dwuosobową. Importer nie ujawnił jeszcze cennika - ten poznamy w najbliższym czasie. Maxus eT90 ma długość niespełna 5,4 m i szerokość 1,9 m. Rozstaw osi wynosi 3,15 metra. Akumulator ma pojemność 88,5 kW netto. Producent zapewnia, że wystarczy to do przejechania 330 km ( WLTP w cyklu mieszanym). Samochód jest homologowany jako ciężarówka (N1), co pozwala ubiegać się o wyższą (70 tys. zł) dotację w ramach programu „Mój elektryk”. Pod maskę trafił silnik elektryczny o mocy 204 KM generujący 310 Nm momentu obrotowego. Ładowność Maxusa eT90 ( w wersji 5 osobowej) wynosi 1 t.

Maxus T90e

Chociaż Maxus eT90 jest pierwszym pick-upem na prąd w Europie, nie jest pionierem na świecie. Od maja minionego roku Ford oferuje elektryczną odmianą swojego kultowego modelu F150. W USA dostępne są również elektryczne półciężarówki od Tesli i GMC. Warto jednak podkreślić, że USA to rynek pick-upów. Już połowa jeżdżących tam aut ma tego typu nadwozie. Europejska sprzedaż takich samochodów jest wielokrotnie mniejsza. RSA nie dzieli się planami sprzedaży modelu eT90. Wiadomo, że w Polsce do końca tego roku zamierza sprzedać 400 sztuk (wszystkich modeli), a w 2023 r. około 1 tys. Nad Wisłą pick-upy nie są zbyt popularne. Między styczniem a końcem lipca tego roku zarejestrowano ich niewiele ponad 1,6 tys, co daje niespełna 0,6 proc. udział w polskim rynku nowych samochodów osobowych i dostawczych (o dmc. do 3,5 t).

Maxus T90e materiały prasowe

RSA będzie sprzedawało auta Maxusa z wykorzystaniem sieci 125 dilerów w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii, Grenlandii, na Wyspach Owczych. Polska sieć liczy 16 punktów. Do końca roku ma zostać powiększona do 20.