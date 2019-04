PKO BP: ponad 100 mld złotych na finansowanie biznesu

Wartość finansowania biznesu przez PKO Bank Polski przekroczyła 100 mld zł - poinformował w czwartek PKO BP. Jak dodano, bank obsługuje ponad 15 tys. klientów korporacyjnych i prawie 0,5 mln mniejszych firm.

"Wartość finansowania podmiotów gospodarczych przez PKO Bank Polski przekroczyła 100 miliardów złotych. PKO Bank Polski jest największym bankiem korporacyjnym w kraju. Przewaga nad drugim w zestawieniu bankiem to ponad 20 miliardów złotych" - poinformował bank w komunikacie.



Bank przekazał, że obsługuje ponad 15 tysięcy klientów korporacyjnych i prawie pół miliona mniejszych firm.



"Segment bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego od lat uczestniczy w przedsięwzięciach mających istotne znaczenie dla całej polskiej gospodarki. Bank finansuje znaczące inwestycje, angażuje się w procesy naprawcze oraz wspiera rozwój firm konsekwentnie utrwalając wizerunek najważniejszego partnera polskiej przedsiębiorczości. Przekroczony pułap 100 miliardów w zakresie należności podmiotów gospodarczych to symboliczny poziom – powiedział wiceprezes PKO Banku Polskiego Jakub Papierski, nadzorujący obszar bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.



Bank przekazał, że w ramach 100 mld zł udzielonego finansowania: prawie 70 mld zł to kredyty, 17 mld zł leasing, blisko 15 mld zł to obligacje firm komunalnych oraz ponad 1 mld zł - limity faktoringowe.



PKO BP poinformował, że w 2018 roku wartość zrealizowanych obrotów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego wyniosła ponad 33 mld zł, co stanowiło 7,7 proc. obrotów rynku i stawia go na II miejscu w rankingu domów maklerskich. Na koniec 2018 roku Dom Maklerski PKO Banku Polskiego prowadził około 130 tys. rachunków papierów i prawie 200 tys. rachunków rejestrowych.



Na koniec 2018 r. skonsolidowany zysk netto PKO BP wyniósł 3,74 mld zł, a wartość aktywów sięgnęła ponad 324 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając 17,9 proc. udziału w rynku depozytów, 17,7 proc. w rynku kredytów, 12 proc. w rynku leasingowym oraz 17,2 proc. w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych.