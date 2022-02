Płacą za autostrady, przedszkola, komunikację

Bezpłatna komunikacja, przedszkola, przybory szkolne i podręczniki, zwolnienie z opłat za korzystanie z autostrad — tak lokalne władze zachęcają młode rodziny do osiedlania się w głębi kraju. Jedną z tak hojnych gmin jest Viseu w środkowej części Portugalii. Miasto w położone w sercu winiarskiego regionu Dão od kilku lat wygrywa w konkursie na najlepsze do życia miasto Portugalii. Ponieważ jest tam przebudowywany jeden z węzłów komunikacyjnych, burmistrz zadeklarował, że zmuszeni do objazdu autostradami mieszkańcy regionu otrzymają zwrot wydatków z tego tytułu.

W walce o nowych mieszkańców wyróżnia się również położona w środkowej Portugalii gmina Oleiros. Jedną z oferowanych zachęt jest jednorazowa wypłata 5 tys. EUR dla nabywców domów lub osób je budujących. Warunkiem jej otrzymania od położonej w dystrykcie Castelo Branco gminy jest co najmniej dwuletni okres zamieszkania oraz wiek poniżej 35 lat.

Na młodych mieszkańców stawia też usytuowana w pobliżu Castelo Branco gmina Idanha-a-Nova, gdzie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nie płacą za korzystanie z komunikacji, przedszkola są darmowe, a wyżywienie dostają gratis. Bezpłatny transport mają zapewniony także dzieci i młodzież z położonej koło Viseu gminy Cinfaes. Lokalne władze pokrywają też m.in. koszt zakupu podręczników oraz przyborów szkolnych.