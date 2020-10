Plasma System wykorzysta swój potencjał

Rozmowa z Tomaszem Kaczorowskim, p.o. prezesem zarządu Plasma System .

W jakim segmencie specjalizuje się Plasma System?

Zobacz więcej Stosowane przez nas laserowe techniki obróbki metali zmniejszają zużycie zasobów naturalnych, a ich bezemisyjność chroni powietrze. Dodatkowo zastąpienie ogniowego przetapiania powłok na metodę indukcyjną znacząco wpłynęło na obniżenie emisji gazów cieplarnianych – mówi Tomasz Kaczorowski, p.o. prezes zarządu Plasma System.

Jesteśmy innowacyjną spółką technologiczną, która od 16 lat specjalizuje się w inżynierii warstwy wierzchniej. Niełatwo zdefiniować rynki, na których działamy, bo nasza oferta jest skierowana do bardzo różnych segmentów. Od początku działalności spółka uczestniczyła w wielu programach dotacyjnych oraz projektach badawczych, dlatego posiada know-how dające innowacyjną przewagę nad konkurencją. Dzięki naszemu doświadczeniu i wykorzystaniu zaawansowanych technologii napawania i hartowania laserowego oraz natryskiwania cieplnego powłok znacząco wydłużamy żywotność nowych części maszyn i urządzeń narażonych na szybkie zużycie eksploatacyjne. Odtwarzamy i poprawiamy własności użytkowe zużytych lub uszkodzonych części maszyn i urządzeń. Wyróżnia nas bogaty park maszyn: niektóre są na wyposażeniu zaledwie dwóch lub trzech firm w Europie. Mamy też szereg własnych patentów, które przez wiele lat były doceniane przez naszych klientów. Spółka ma bardzo dobrze wyposażone laboratorium, które jest w stanie indywidualnie podejść do każdego zlecenia.

Od ponad roku spółka ma nowego właściciela. Jakie stawia on zadania?

W pierwszej kolejności, kiedy Martech Plus zakupił poprzez przejęcie spółki Plasma MBO 84 proc. akcji notowanej na New Connect Plasma System, przeprowadziliśmy dokładną analizę, a zaraz po niej wdrożyliśmy szereg globalnych zmian. Przeprowadziliśmy testy wrażliwości na rynek, stworzyliśmy nowy model działania. Wracamy na rynki niemiecki, holenderski i belgijski i stale zwiększamy tam nasz portfel zamówień. Przede wszystkim jednak powróciliśmy do sektora energetycznego. To gałąź, która była kiedyś ważnym ogniwem działalności Plasma System. Obecnie odbywa się wiele przetargów, ogłaszanych głównie przez spółki skarbu państwa, w których chcemy wystartować. Stawiam sobie ambitne, ale możliwe do wykonania zadanie, alby w ciągu 3–4 lat spółka wróciła do wyników ze swoich najlepszych lat i osiągała około 30–40 mln zł przychodów rocznie. Chciałbym przywrócić jej świetność: przede wszystkim zdecydowanie zwiększyć liczbę realizacji, a co za tym idzie – również personelu. Dzięki temu będziemy mogli korzystać z nowych programów dotacyjnych i prowadzić firmę w kierunku jeszcze nowszych technologii.

Jaką drogą musi kroczyć Plasma System, żeby to osiągnąć?

To wszystko wiąże się ze zrównoważonym rozwojem i dbałością o ekosystem. Już dziś funkcjonuje pięć naszych instalacji filtrowentylacyjnych powietrza poprocesowego z kabin, o skuteczności filtrowania powyżej 99 proc., stanowiących istotny element ochrony powietrza. Nie wytwarzamy ścieków przemysłowych dzięki dziewięciu zamkniętym obiegom chłodniczym dla prowadzonych procesów egzotermicznych. Stosowane przez nas laserowe techniki obróbki metali zużywają 10 razy mniej energii niż metody tradycyjne. Zmniejszają zużycie zasobów naturalnych, a ich bezemisyjność chroni powietrze. Dodatkowo zastąpienie ogniowego przetapiania powłok na metodę indukcyjną znacząco wpłynęło na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, a zastosowanie separatora zużytego śrutu w komorze do obróbki strumieniowo-ściernej znacznie zmniejszyło jego zużycie, obniżając zubożenie zasobów naturalnych. Właśnie to stanowi jedną z naszych sporych przewag nad konkurencją: przy naszej technologii i systemach jesteśmy w stanie zużyć 10 razy mniej prądu do tej samej obróbki niż przy metodach tradycyjnych. Troska o ekologię jest zresztą wpisana w działalność spółki od początku, a w przypadku naszego obszaru działania na takich rozwiązaniach zyskuje każda strona: klient, firma i środowisko.

Rozmawiała Anna Knapek

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗