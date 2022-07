Play przejmuje speców od VOD

Duże przejęcie nie zaspokoiło zakupowego apetytu Playa. W marcu telekom, który od końca 2020 r. wchodzi w skład francuskiej grupy Iliad, sfinalizował wartą 7 mld zł akwizycję sieci kablowej UPC. Teraz robi zakupy wielokrotnie mniejsze, ale rynkowo ciekawe.

W czwartek pojawiła się informacja, że Play przejmuje 92,5 proc. udziałów spółki Redge Technologies, dawniej znanej jako Atende Software. To znaczący dostawca rozwiązań do dostarczania treści wideo przez internet, z którego usług korzystają najwięksi gracze na krajowym rynku, w tym Play, który korzysta z nich w ramach swojej platformy PlayNow.

Wartość transakcji nie została ujawniona. Półtora roku temu spółka została wyceniona na 52,5 mln zł, gdy od giełdowego Atende wykupili ją jej menedżerowie przy wsparciu funduszu Custodia Capital. Mózgiem tamtej transakcji był Przemysław Frasunek, obecny prezes Redge, który po przejęciu spółki przez Playa pozostanie jej prezesem oraz udziałowcem z pakietem 7,5 proc.

„Dołączenie do grupy Play to nowy rozdział w historii spółki i podkreślenie naszego telekomunikacyjnego DNA. Od 15 lat wspieramy operatorów i nadawców w świadczeniu usług OTT [over the top, czyli usług wideo przez internet bez kontroli nad infrastrukturą sieciową — red.] , a zbudowana przez nas technologia stała się podstawą najważniejszych wdrożeń w regionie. Współpraca z Playem to przede wszystkim synergie w obszarze telekomunikacji i ogromna szansa dla rozwoju naszego rozwiązania CDN, a także innych usług edge computing” — mówi Przemysław Frasunek cytowany w komunikacie spółki.

Głównym produktem przejmowanej przeze Playa spółki jest Platforma Redge Media SDP, sprzedawana operatorom serwisów OTT w modelu white label. Redge oferuje też usługi chmurowe dla dostawców treści wideo. W ubiegłym roku zainwestował 1 mln zł w start-up Vestigit, pracujący nad mechanizmami zabezpieczania treści wideo przed nieautoryzowaną dystrybucją.

Lista klientów Redge jest długa i widnieje na niej większość dużych graczy na polskim rynku medialnym. Na początku lipca spółka poinformowała o przedłużeniu umowy z TVN Discovery na licencjonowanie platformy, która od pięciu lat stanowi bazę technologiczną dla serwisu Player.pl. W kwietniu natomiast spółka wygrała rozpisany przez TVP przetarg na dostarczanie platformy VOD. Z usług Redge korzysta również Ringier Axel Springer (platforma VOD.pl), Vectra, Canal+ czy Kanał Sportowy.

Redge miał w ubiegłym roku 35,4 mln zł przychodów, notując 2,7 mln zł zysku netto. Tymczasem przychody Playa — jeszcze przed wchłonięciem UPC — wyniosły 7,3 mld zł.